Відповідно до європейських цінностей та стандартів, держава повинна підтримувати належний рівень умов проживання населення, забезпечувати доступність та належну якість житлово-комунальних послуг. Одним з інструментів відповідної політики в Україні є надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Основним нормативно-правовим документом, який визначає механізм використання коштів для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, умови призначення та порядок надання громадянам таких житлових субсидій, є постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Тільки у 2020 році до цієї постанови 5 разів вносилися зміни (22.04.2020 р., 01.06.2020 р., 22.07.2020 р., 28.10.2020 р., 11.11.2020 р.).

Ці зміни викликані необхідністю посилення адресності та підвищення ефективності надання субсидій, пом’якшення умов їх отримання для окремих категорій одержувачів та спрямування державного соціального захисту на найменш захищені категорії субсидіантів.

Так, постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 23 грудня 2020 року № 1324, передбачено, що:

допомога на дітей одиноким матерям та допомога малозабезпеченим сім’ям призначається, якщо у складі сім’ї є особа, яка не сплатила або за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, але протягом періоду, за який враховуються доходи, отримувала допомогу по частковому безробіттю на період карантину.

Розмір житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу не враховується до середньомісячного доходу.

В Урядовому контактному центрі проаналізували звернення, що надходили на урядову «гарячу лінію» упродовж 2020 року, зокрема, стосовно виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі. Так, на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 67 тис. звернень із зазначених питань.

Найактивніше зверталися жителі Дніпропетровської області, м. Києва, Харківської, Донецької, Львівської, Запорізької та Київської областей. Працівники Центру надали консультації та довідкову інформацію майже 30 тисячам заявників.

Аналіз надісланих на розгляд органам виконавчої влади звернень засвідчує, що понад третина з них стосувалося невиплати субсидії, як у грошовій готівковій формі, так і у грошовій безготівковій формі. Найбільше це питання хвилювало заявників з Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей. Також субсидіанти зверталися з проханнями збільшити розмір нарахованої субсидії, здійснити її перерахунок з урахуванням індивідуальних обставин, надати інформацію про порядок обчислення сукупного доходу домогосподарства та відсотка обов’язкової частки його плати за житлово-комунальні послуги або про нараховані суми.

Претенденти на отримання субсидії скаржилися з приводу відмов у її наданні та просили надати роз’яснення щодо умов отримання і підстав для повернення цього виду державної допомоги.

Про оперативність вирішення питань, з якими звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», свідчить багато прикладів. Ось декілька з них.

Харків’янин у грудні 2020 року звернувся на урядову «гарячу лінію» щодо призначення житлової субсидії на опалювальний період 2020/2021 років.

Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради повідомило, що заявнику подовжено житлову субсидію на опалювальний період 2020/2021 років у грошовій готівковій формі з 01.10.2020 року по 30.04.2021 року.

Кошти у розмірі призначеної субсидії за жовтень-листопад 2020 року направлені своєчасно у встановлені строки у грудні 2020 року на особовий рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». Що стосується періоду з 01.11.2020 року по 31.03.2021 року, то кошти будуть перераховані в квітні 2021 року у зв’язку із закінченням опалювального періоду.

За отриманням подальшої інформації щодо зарахування коштів заявнику рекомендовано звертатися безпосередньо до АТ КБ «ПриватБанк».

Жителька м. Біла Церква Київської області на початку грудня минулого року просила допомогти у призначенні житлової субсидії.

У відповіді виконавчого комітету Білоцерковської міської ради зазначається, що згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 807) заявниці рішенням комісії по наданню житлових субсидії і пільг надано право для надання житлової субсидії з таких підстав:

► при наявності доходів у працездатної особи менших від розміру мінімальної заробітної плати;

► при відсутності сплати ЄСВ за працездатну особу за всі місяці періоду, за які враховуються доходи. Житлову субсидію призначено в готівковій формі на період з листопада 2020р. по квітень 2021 р. Виплата субсидії здійснюватиметься щомісячно на картковий рахунок в АТ «Ощадбанк».

Позитивно вирішене прохання жительки Магдалинівського району Дніпропетровської області допомогти призначити субсидію на тверде паливо та електроенергію, з яким вона звернулася на урядову «гарячу лінію»1545 у жовтні 2020 року.

За результатами розгляду звернення Управління соціального захисту населення Магдалинівської районної держадміністрації повідомило, що документи для призначення субсидії на тверде паливо та електроенергію були подані у жовтні 2020 року. Субсидію на тверде паливо за 2020 рік нараховано у розмірі 4258.10 грн та на електроенергію у розмірі 155.82 грн з листопада цього ж року. Сума субсидії проплачена і відправлена в АТ «Ощадбанк».

Також позитивну відповідь отримала жителька м. Кривий Ріг за підсумками розгляду звернення на урядову «гарячу лінію» щодо виплати коштів житлової субсидії від начальника Управління праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті Кривому Розі ради.

У відповіді зазначається, що розрахунок житлової субсидії на опалювальний сезон 2020-2021 років виконано в автоматичному режимі без особистого звернення з жовтня 2020 року по квітень 2021 року.

Житлову субсидію заявниці призначено у грошовій готівковій формі та перераховано до АТ КБ «Приватбанк».

ДОВІДКОВО Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall https://test.ukc.gov.ua/webrtc/test.html

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) —

+38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби — (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю — 1539

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua