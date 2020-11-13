Рівненщина ось уже три тижні живе в умовах «червоної» зони. Нині в ній більша частина краю: міста Рівне, Острог, Дубно, Вараш, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький, Рівненський і Сарненський райони. Що далі?

— Ми увійшли у найскладніший період другої половини листопада — грудня, коли кількість тих, хто хворіє, збільшується в геометричній прогресії, — каже перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін. — Саме тому цього тижня посилили перевірки ринків, закладів торгівлі та громадського харчування на предмет дотримання всіх прописаних МОЗ заходів. І хоч смертність в області 1,3%, що нижче, ніж загалом в Україні, ми готові до більш жорстких рішень Державної комісії ТЕБ та НС і відповідного реагування на ситуацію.

Чи буде медичний кисень на Рівнеазоті?

До слова, COVID-19 дістався й до голови облдержадміністрації Віталія Коваля: отримавши позитивний тест, він ізолювався й поки що працює дистанційно, як і Президент. Він устиг офіційно звернутися до Міністерства охорони здоров’я із проханням надати ліцензію на перепрофілювання виробництва кисню на Рівнеазоті з технічного на медичний. Це істотно допомогло б не лише Рівненщині. Оскільки процес непростий, переговори тривають.

Минулого тижня область отримала від уряду 9,3 мільйона гривень для обладнання додаткових ліжок із високопотоковим киснем. Уже оперативно виготовили проєктно-кошторисну документацію й почали монтаж таких ліжок. Для одного пацієнта треба в середньому 9—11 літрів кисню на хвилину, тому його багато не буває. Рівненщина заявила в Кабінет Міністрів, що потребує ще 14 мільйонів гривень, аби розгорнути додаткові ліжка. Нині пацієнтів з коронавірусом в області приймають 14 медичних закладів, заповненість ліжок сягає 80%. Приміром, в Острозькій районній лікарні місць уже немає.

— На додачу до 1532 наявних ліжок ми готові розгорнути ще майже тисячу, — каже начальник управління охорони здоров’я ОДА Олег Вівсяник. — Ідеться зокрема про максимально оперативне перепрофілювання цілого корпусу обласної клінічної лікарні на 120 ліжок, дитячої міської лікарні в Рівному, обласного протитуберкульозного диспансеру, кількох санаторних протитуберкульозних закладів. А ще дбаємо про спеціальні локації. Для розгортання мобільних госпіталів визначено 24 об’єкти. Це санаторії, спортивні зали, будинки культури із забезпеченням їх відповідним обладнанням та кисневими концентраторами.

— Завдання, яке поставив уряд, — 80% ліжок забезпечити киснем. І ми його виконаємо, залучивши кошти місцевих бюджетів, меценатів і всіх небайдужих. Адже біда у нас спільна, і не лише в Україні. Знаєте, що відбувається в Європі та як жорстко вона реагує на ситуацію. За минулу добу на Рівненщині вже додалося 60 кисневих точок. А це означає врятовані життя земляків, — акцентує Сергій Подолін.

Дефіциту лікарських засобів для тих, хто перебуває у стаціонарах, немає: все робиться відповідно до протоколу МОЗ із безперебійним фінансуванням із НСЗУ. А ось пацієнти з легкою формою хвороби купують ліки за власний кошт. Таких більшість.

Робота чи здоров’я?

Якщо в уряді вирішать, щоб учні старших класів навчалися дистанційно, на Рівненщині підтримають це, адже нині на ізоляції вже 243 класи. Хворіють на коронавірусну недугу 278 учнів та 839 працівників навчальних закладів. І цифри змінюються щогодини, на жаль, у бік зростання. Без усвідомлення власної ролі в запобіганні хворобі й відповідної поведінки кожного з нас ситуацію змінити складно. Однак заклики влади розчиняються в нашій підсвідомості.

І до найголовнішого. Щодня бачу довжелезну чергу з пацієнтів, які прийшли зробити ПЛР-тест у центрі ПМСД «Центральний» у Рівному. Люди намагаються тримати дистанцію і самі тримаються інколи з останніх сил. А це не завжди вдається, адже чекати на безплатний тест доводиться в кращому разі по кілька днів, ще стільки само — на результати. Як у такій ситуації перервати ланцюг імовірного інфікування? Питання відкрите. Тому штрафи за появу без маски на людях, карантин вихідного дня, — абсолютно адекватні в цій ситуації заходи.

Хоч ресторатори, працівники фітнес-центрів, інші представники малого бізнесу цими днями виходять на протести. Кажуть, якщо зачиняєте, компенсуйте ймовірні збитки. Урядова програма компенсацій із часткового безробіття працює ще із квітня. Завдяки цьому лише на Рівненщині, за інформацією обласного центру зайнятості, зберегли майже 16 тисяч робочих місць. Звісно, економіка кожної родини, можливість звести кінці з кінцями (а це нині теж дуже непросто) — питання надважливе. Але коли на перший план виходить здоров’я, а інколи й життя, воно, погодьтеся, втрачає гостроту.

На жаль, коло звужується: у мене майже не залишилося знайомих, яких не дістався б підступний і дуже вже непередбачуваний вірус. А у вас?