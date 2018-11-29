Учорашнє урядове засідання Володимир Гройсман розпочав зі звернення до українців. Прем’єр-міністр закликав співгромадян не панікувати з огляду на рішення парламенту щодо впровадження воєнного стану. «Живіть звичайним життям, спокійно навчайтеся, працюйте, народжуйте дітей! Зрозуміло, що нещодавнє рішення сприймається складно. Зрозуміло, що відчувають люди. Але все, що ухвалено, — це відповідь на абсолютно агресивні й безпрецедентні дії, що відбулися останнім часом з боку збройних сил Росії проти українських моряків. Усі ж бачили цинічні відеокадри, які відобразили ситуацію», — констатував він.

Мобілізувати світ

Глава уряду нагадав, що сектор безпеки та оборони, охорона життя військових та їхній соціальний захист завжди були серед пріоритетів. «І зараз ми всі працюємо, щоб мобілізувати світ і повернути наших моряків додому. Питання звільнення українських моряків обов’язково порушуватиму під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Світ має змусити Росію платити справжню ціну за її агресію. Вона несе загрозу і смерть, і це треба зупинити. Ми вже майже п’ятий рік живемо в умовах агресії РФ. Тож маємо бути сильними та стійкими. Збройні сили України, уряд, місцеві органи влади зроблять усе для зміцнення рівня безпеки та оборони всередині країни. Але треба завжди бути готовими відбити агресію», — підкреслив Володимир Гройсман. Він переконаний: після закінчення терміну дії воєнного стану не буде передумов для його пролонгації.

Володимир Гройсман наголосив, що Україна має планово завершити 2018 рік і стабільно увійти у 2019-й. Він подякував Верховній Раді за вчасно ухвалений збалансований бюджет, який передбачає повне фінансування сектору безпеки та оборони, проведення подальших змін в освіті, охороні здоров’я.

Ухвалення головного кошторису країни заздалегідь дало більш як місяць підготовки до 2019 року. Він закликав усі міністерства й відомства максимально ефективно використати цей час, щоб затвердити порядки використання коштів та бюджетні програми на 2019 рік. «З 1 січня плануємо провести перерахунок пенсій для військових, з 1 березня — для інших категорій. І далі робитимемо дороги, розбудовуватимемо інфраструктуру. Це реальні плани, які стоять перед нами нині», — констатував Володимир Гройсман.

Ветеранами опікувати­меться міністерство

Уряд схвалив рішення про створення Міністерства у справах ветеранів. Очільниця міністерства Ірина Фріз зазначила, що штат становитиме 325 осіб. 125 з них працюватимуть у територіальних органах, тобто по п’ять на область. Тероргани працюватимуть на базі ветеранохабів, які утворюватимуться за підтримки ветеранських організацій, що мають авторитет в областях.

Серед напрямів діяльності нової інституції — соціальна підтримка ветеранів, медичне забезпечення, запровадження електронних сервісів, зокрема е-ветеран. Серед завдань міністерства — відповідність державних гарантій потребам ветеранів, верифікація даних, створення нової нормативної бази, зокрема закону про ветеранів та членів їхніх родин, який урегулює питання статусу для добровольчих батальйонів.

Міністр анонсувала початок консультацій із міністерствами соціальної політики та охорони здоров’я щодо положення міністерства, щоб знайти компромісне рішення і в найкоротші терміни затвердити це положення, аби інституція запрацювала. Ірина Фріз розказала про курси підготовки учасників АТО й ООС до державної служби. «Ми переконалися в їхній якості. 100 осіб завершило ці курси. Заявки подало 500. Тому це плануємо зробити окремим напрямом діяльності міністерства. Адже в ньому мають працювати не менш як 30% ветеранів», — зазначила міністр.

Кабмін схвалив рішення щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду. Перше стосується врегулювання питань діяльності членів громадської ради міжнародних експертів, друге — надання приміщення антикорупційному суду. Крім того, схвалено рішення щодо можливості здійснення Державним бюро розслідувань покладених на нього повноважень. «Так ДБР розпочинає роботу», — зазначив Прем’єр. До слова, ДБР має сім територіальних управлінь, 500 працівників, 300 з яких — слідчі.

Під час засідання уряду голова Рахункової палати Валерій Пацкан доповів, що Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» не надає дозволу на проведення аудиту. Це попри те, що була особиста телефонна розмова з головою холдингу Андрієм Коболєвим, і голова палати отримав запевнення, що буде проведено відповідну роботу.

Прем’єр відреагував так: «Будь-яка держкомпанія має бути відкритою і публічною. Якщо потрібно буде окреме розпорядження уряду про відкриття інформації для Рахункової палати, то це збуде зроблено. Якщо «Нафтогаз» так і не допустить її до перевірки, це питання буде винесено на наступне засідання уряду».