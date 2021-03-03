ЄС підтримує Україну не лише у врегулюванні конфлікту на Донбасі, а й у проведенні судової реформи та вдосконаленні судової системи

У зоні проведення операції Об’єднаних сил на Луганщині побував учора Президент Володимир Зеленський. Він супроводжував Президента Європейської ради Шарля Мішеля, який відвідує Україну після візитів до Молдови та Грузії — найактивніших країн ініціативи ЄС «Східне партнерство».

Під час перебування на контрольному пункті в’їзду / виїзду «Щастя» глава держави разом з поважним європейським гостем звернулися до учасників Всеукраїнського форуму «Україна 30. Розвиток правосуддя». Європейські партнери підтримують українську владу не лише у врегулюванні конфлікту на Донбасі, а й у багатьох інших питаннях, зокрема у проведенні судової реформи та вдосконаленні судової системи України, запевнив Володимир Зеленський. Найближчим часом він обіцяє підписати указ про реалізацію трирічної Стратегії розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства, яку було презентовано в перший день роботи форуму.

Володимир Зеленський висловив подяку Президентові Європейської ради та в його особі всьому Євросоюзу за важливу експертну допомогу для побудови в нашій державі стійкої та незалежної судової системи, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Шарль Мішель, який вперше відвідує Україну з візитом, запевнив у підтримці Європейським Союзом суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України та проведення реформ.

«Дуже важливий поступ маємо під вашим проводом, пане Президенте. І багато треба зробити у судовій реформі, боротьбі з корупцією. Українські громадяни заслуговують на судову систему, що поважатиме правосуддя, застосовуватиме його й демонструватиме, що немає безкарності для злочинів», — наголосив він під час відеоувімкнення.

За словами Президента Європейської ради, судова реформа сприятиме поліпшенню бізнес-клімату в Україні: «Пане Президенте, ми ваші друзі. Ми вас підтримуватимемо на кожному етапі вашого шляху до верховенства права й реформи судової системи в Україні».

Кілька днів тому глава держави обіцяв вакцинуватися від коронавірусної хвороби на передовій разом з нашими військовослужбовцями. Учора він дотримав слова, зробивши щеплення на території мобільного госпіталю №59 разом з військовими лікарями та захисниками, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення з російськими окупантами і вже проходять планову вакцинацію. Маніпуляцію провели препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва.

Президента Володимира Зеленського вакцинували на території військового мобільного госпіталю № 59 разом із військовими лікарями та захисниками, які виконують бойові завдання на передовій і вже проходять планову вакцинацію.

Воїни, з якими вакцинували Президента, розповіли, що перед процедурою всім провели огляд: поміряли температуру, тиск і рівень сатурації. Після щеплення всі почувалися добре. Військові зауважили, що процедура була безболісною.

«Я вирішила: якщо зроблю щеплення, то буде імунітет, буде добре», — зазначила військовослужбовець ЗСУ Аліна.

«Звісно, в кожного власна думка, але вважаю, що вакцину робили розумні люди. Почуваюся нормально, як і до щеплення», — підтримав її один з військовослужбовців.

Перед щепленням глава держави дав письмову згоду на отримання вакцини. Володимира Зеленського повідомили про можливий побічний ефект — підвищення температури.

«Це нормально, таке може бути після кожної вакцини, — зауважив Президент. Він наголосив на важливості вакцинації від COVID-19: — Щеплення важливе. Я знаю, що таке COVID-19, бо хворів на цю недугу. Тому всім пропоную обов’язково вакцинуватися. Незважаючи на те що я перехворів на COVID-19, у мене рівень антитіл дуже низький», — визнав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що вакцинація допоможе подолати пандемію та повернутися до звичайного способу життя.

«Я вважаю, що ця вакцина якісна, вона одна з найкращих у світі. Побороти COVID-19 лише засобами захисту остаточно неможливо. Вакцинуватися доведеться. Я вважаю, що вакцина — це реальний шлях повернення до нормального життя», — зазначив глава держави, власним прикладом закликавши українців не боятися вакцинуватися офіційно завезеними препаратами.

Перебуваючи на Луганщині, Володимир Зеленський ушанував пам’ять медиків, які загинули, рятуючи життя українських військовослужбовців. Президент поклав квіти до пам’ятного знака, встановленого на їхню честь.

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