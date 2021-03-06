Жінки України!

Прийміть мої найщиріші вітання зі святом весни!

Ви століттями творили Українську Державу, формували її принципи і засади. Виборювали Незалежність, розбудовували нашу країну, захищали її від зовнішніх ворогів, збагачували її культурну та історичну спадщину. Сьогодні кожна з вас допомагає вести Україну в коло успішних європейських держав, і ваш внесок — неоціненний.

У ці теплі весняні дні хочу побажати вам щастя, гармонії та злагоди. Хай сповнюється серце любов’ю та відлунює радістю, мов дзвінкий пташиний спів. А душа хай розквітає, неначе весняні первоцвіти. Бажаю миру й достатку у ваших оселях.

Прем’єр-міністр України Денис ШМИГАЛЬ