Кабінет Міністрів затвердив механізм виплати 1000 гривень у межах комплексної програми «Зимова підтримка», щоб допомогти всім громадянам покрити базові потреби взимку. Така виплата доповнює наявні соціальні програми, але аж ніяк не замінює їх.

«Мета «Зимової підтримки» — охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі і закрити базові потреби. Її ключовий елемент — одноразова виплата 1000 грн для кожного громадянина, хто зараз в Україні. Із 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини», — повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками засідання уряду.

Відсьогодні українці можуть подавати заяви на виплату 1000 грн у зручний спосіб — через застосунок «Дія» або у відділенні Укрпошти. Заяви прийматимуть до 24 грудня.

Гроші можна витратити на найактуальніші в передзимовий період товари й послуги — ліки, продукти харчування українських виробників, поштові та комунальні послуги, а також книжки та благодійні внески. Використати їх потрібно до 30 червня 2026 року.

Мінсоцполітики повідомляє, що, проаналізувавши виконання чинних програм соціальної підтримки, перерозподілило зекономлені кошти та об’єднало їх в єдину програму — «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини». Таке рішення дало змогу охопити підтримкою понад 11 млн і забезпечити виплати всім заявникам до кінця 2025 року. На це в держбюджеті передбачено 11 млрд грн.

Одноразова допомога 1000 гривень буде доступна всім громадянам України незалежно від віку. Насамперед ідеться про сім’ї з дітьми різних категорій, одиноких пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб.

«Ми не можемо залишити людей без допомоги в цей непростий час, тому надаємо додаткову підтримку для найнагальніших потреб. Це відповідальна та оперативна реакція уряду: кожна гривня йде туди, де вона потрібна найбільше, щоб українці могли впевнено пройти зимовий період», — сказав міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Найбільш вразливі категорії громадян у межах програми «Зимова підтримка» одержать додаткові 6500 грн.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, Укрпошта забезпечить доставку та використання виплат за програмою «Зимова підтримка 2025» у всій Україні, зокрема на прифронтових територіях. Саме вона стане головним партнером в реалізації цієї ініціативи — забезпечить зручну своєчасну доставку виплат.

«Підтримка наших людей — найважливіше завдання цієї зими. Особливо у прифронтових громадах, де найскладніше. Як і торік, Укрпошта завдяки своїй розгалуженій логістичній мережі, що охоплює понад 4400 стаціонарних і 1900 пересувних відділень, а також більш як 26 000 точок присутності, забезпечить доставку допомоги людям. Важливо, що завдяки національному поштовому оператору отримання допомоги буде простим та зрозумілим для людей», — зазначив Олексій Кулеба.

Цього року програма буде схожа на торішню, проте з невеликими змінами. Пенсіонери та одержувачі всіх видів державних соціальних виплат, які отримують їх через Укрпошту, а це близько 2 мільйонів громадян, автоматично отримають 1000 гривень допомоги в день виплати пенсії чи соціальної виплати. Тож їм нічого робити не потрібно. Для зручності громадян дати виплати пенсії та програми підтримки синхронізували.

Усі інші громадяни, які не можуть оформити заявку на отримання виплати через застосунок «Дія» (а таких багато — зокрема люди з інвалідністю або ті, хто проживає в місцевостях без зв’язку чи не має смартфона), можуть подати заявку на отримання виплати через Укрпошту з 18 листопада до 24 грудня включно. Зробити це можна в будь-якому відділенні або через листоношу.

На засіданні в четвер уряд спрямував 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах. Це 93 громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, кошти спрямують на п’ять напрямів: будівництво та облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж, придбання запасу пального.

Очільниця уряду наголосила, що необхідно забезпечити світлом, газом і теплом кожну українську родину, адже ворог продовжує обстріли щоночі.

«Я на постійному зв’язку з регіонами. 24/7 тривають ремонтні роботи — на підстанціях Укренерго та об’єктах генерації. Запускаємо додаткові резервні джерела живлення. Ми змушені зберігати графіки погодинних відключень, але завдяки спільним зусиллям зменшуємо їхню тривалість», — сказала Прем’єр-міністр і подякувала енергетикам за щоденну роботу.

Уряд доручив провести комплексну перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема в галузях енергетики та оборонної промисловості. Особлива увага — до прозорості закупівель і фінансового контролю. Про це повідомила Прем’єр-міністр.

«Наглядові ради компаній «Нафтогаз», «Укроборонпром», «Укрзалізниця», «Укргідроенерго» та державних банків мають у межах своїх повноважень здійснити аналіз діяльності виконавчих органів компаній. У разі виявлення порушень — вжити додаткових заходів для посилення контролю та проінформувати уряд. А також забезпечити належне невідкладне реагування на повідомлення від правоохоронних органів щодо правопорушень стосовно посадових осіб цих акціонерних товариств», — наголосила Прем’єр.

Вона зазначила, що Державнааудиторська служба проведе державний фінансовий контроль великих підприємств держсектору, зокрема щодо ефективного використання бюджетних коштів і достовірності фінансової звітності.

«Рішення посилює контроль і прозорість управління державними компаніями. Зараз необхідно перевірити, як працюють механізми управління в усіх ключових компаніях державного сектору. Тож проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити стан роботи в галузі внутрішнього контролю, комплаєнсу, управління ризиками, дотримання антикорупційної політики, а особливо — закупівельних процедур і фінансової дисципліни», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Уряд ухвалив перші рішення про перезапуск Енергоатому — відсторонення керівництва й початок аудиту компанії. Про це повідомила Прем’єр-міністр.

«Під час повномасштабної війни, коли ворог руйнує енергетику, а вся країна живе за графіками відключень, будь-яка корупція неприпустима. Уряд уже ухвалив перші рішення: подання про звільнення двох міністрів, санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ, а також перезапуск Енергоатому — відсторонення керівництва й початок аудиту компанії», — нагадала вона.

Юлія Свириденко наголосила: «Ворог продовжує обстріли щоночі. Наш виклик незмінний: забезпечити світлом, газом і теплом кожну українську родину. Викорінити корупцію — це питання честі і головне — гідності. Ми несемо відповідальність перед нашими захисниками».

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ