Понад 10 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн у межах програми «Зимова підтримка». Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Стартували перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада», — зазначила очільниця уряду.

1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 тисячі виплат на дітей.

Отримані кошти можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги. Подати заявку можна до 24 грудня.

Також понад 150 тисяч українців уже подали заявки через Дію на виплату 6500 грн для вразливих категорій громадян у межах «Зимової підтримки».

«Це допомога для тих, хто найбільше потребує підтримки у складний зимовий період», — зазначила Прем’єр.

Заявку можна подати до 17 грудня 2025 року — онлайн через Дію або офлайн у відділенні Пенсійного фонду. Використати кошти можна протягом 180 днів на найнеобхідніше: теплий одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Із 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою «Національний кешбек». Ці зміни спричинено потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка».

Кошти, накопичені на картці Національного кешбеку, можна використати на такі категорії товарів і послуг: комунальні послуги; поштові послуги; харчові продукти в магазинах та супермаркетах; лікарські засоби та медичні вироби; книжки та іншу друковану продукцію; благодійність — зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз.

Оновлення пов’язане з особливостями політики «Зимова підтримка», зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки буде спрямовано передусім на базові й необхідні витрати.

Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

У програмі «Національний кешбек» уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях. Наразі кешбек обсягом 10% нараховується за купівлю приблизно 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку «Дія» або на сайті «Зроблено в Україні».

Покупцеві для участі у програмі необхідно зареєструватися в застосунку «Дія», де обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку «Національний кешбек». Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття — перевірити в Дії, чи коректно обрано картку.

Продавці та виробники мають подати заяву про приєднання на порталі «Дія», щоб долучитися до програми, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.