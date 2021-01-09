Світовий досвід переконує, що у країнах, де не було жорсткого карантину під час різдвяних і новорічних канікул, відбувається зростання кількості хворих упродовж двох тижнів. Адже на свята люди активно переміщуються й спілкуються. А епідеміологи дедалі частіше констатують скорочення інкубаційного періоду коронавірусної хвороби в Україні до 7—8 днів і відчутне молодшання захворювання.

«Упроваджуючи жорсткіший карантин, ми уникнемо великого зростання хворих і на коронавірус, і на звичайний сезонний грип, — наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час планової селекторної наради, яку провів Президент Володимир Зеленський за участю урядовців і керівників силових відомств. — Так зменшимо навантаження на лікарні, бо одні и ті самі медзаклади лікують хворих на кожну з цих недуг».

Глава держави запевнив, що під час нових обмежень працюватимуть об’єкти критичної інфраструктури, магазини продуктів харчування, засобів гігієни й побутової хімії. І хоч розважальні заклади й святкові ярмарки буде закрито, кафе й ресторани працюватимуть «із собою». МАФи й кіоски, розташовані на відстані, що не створюватимуть скупчення людей, теж зможуть надавати послуги, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Цей карантин пом’якшений і не такий жорсткий, як весняний. Він лояльніший порівняно із заходами, впроваджуваними в інших країнах. Однак ми збиваємо одразу хвилю зростання кількості хворих після новорічних свят і паралельно прискорюємо отримання якісної зареєстрованої вакцини, схваленої ВООЗ», — пояснив необхідність посилення карантину Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що люди, які працюють у стратегічній інфраструктурі, мають мати де залишати дітей. Та й діток у садочках значно менше, ніж в інших закладах освіти. Відсоток малечі, що хворіє, становить 1,6, тому садочки розв’язують проблему, а не створюють її.