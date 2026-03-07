Міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь у презентації звіту Організації економічного співробітництва та розвитку Stronger Financial Markets and Institutions for Ukraine’s Recovery, яка відбулася у штаб­квартирі ОЕСР в Парижі. У заході також взяли участь голова Національного банку України Андрій Пишний, генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман, голова Комітету ОЕСР з фінансових ринків і помічник керуючого Банку Японії Сеїчі Шимізу та директор ОЕСР з фінансових та корпоративних питань Карміне Ді Ноїя.

Звіт ОЕСР містить рекомендації для зміцнення фінансових ринків, корпоративного управління, управління державним боргом, захисту прав споживачів фінансових послуг та розвитку пенсійної системи, що має сприяти ефективному залученню інвестицій для відновлення України.

Виступаючи, Сергій Марченко наголосив, що попри повномасштабну війну фінансова система України залишається стійкою завдяки зваженій політиці уряду та підтримці міжнародних партнерів.

«Україна продовжує відповідальне управління державним боргом для мінімізації довгострокових ризиків, пов’язаних з його зростанням унаслідок збільшення дефіциту державного бюджету та оборонних видатків, спричинених повномасштабним вторгненням росії. Ми наполегливо працюємо над забезпеченням боргової стійкості та створенням передумов для відбудови країни», — зазначив міністр фінансів.

У річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та знижує ризики рефінансування в середньостроковій перспективі. На 31 січня 2026 року середньозважена ставка державного боргу знизилася до 4,51% порівняно з 4,55% у грудні 2025­го та 5,0% у січні 2025 року. Середньозважений строк до погашення становив 13,29 року проти 11,6 року в січні 2025 року.

2025 року успішно завершено реструктуризацію ВВП варантів: 24 грудня 2025­го за підтримки 99,06% голосів інвесторів ВВП варанти було обміняно на нові єврооблігації та повністю анульовано, що підвищило бюджетну передбачуваність, зміцнило боргову стійкість і усунуло ризик виплат у 2025—2041 роках обсягом орієнтовно до 20 млрд дол. США.

Внутрішні державні облігації є другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету (після кредитів ERA, забезпечених майбутніми доходами від заморожених російських активів). Навіть під час війни Україна впроваджує інструменти розвитку ринку, зокрема switch­аукціони на платформі Bloomberg, що сприяють підвищенню ліквідності та подовженню строків запозичень.

За словами міністра, рекомендації ОЕСР значною мірою узгоджуються зі стратегічними цілями Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2026—2028 роки.

Нагадаємо, що 2025­го затверджено Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026—2028 роки. Стратегія визначає три головні цілі:

1) збільшення частки грантів та іншого не боргового фінансування для забезпечення фінансування державного бюджету;

2) зменшення боргових ризиків шляхом зменшення вартості боргу, подовження строків погашення боргових зобов’язань і оптимізації їх структури;

3) підтримка відносин з інвесторами та стимулювання розвитку внутрішнього ринку державних облігацій як інструменту відновлення економіки.

Упровадження рекомендацій звіту ОЕСР відбуватиметься поетапно з урахуванням безпекової та економічної ситуації, а також стане важливим елементом підготовки до повоєнного відновлення України та її економічної інтеграції з міжнародними ринками.

Джерело:

Міністерство фінансів