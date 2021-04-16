Така компанія повинна мати відповідну ліцензію і позитивну репутацію на ринку

В Україні вже третій рік поспіль діє вільний ринок електроенергії для промислових споживачів, компаній та підприємств. Отже, кожне з них має право обирати з-поміж великого переліку того постачальника електроенергії, який буде йому до вподоби.

Однак на практиці буває, що правильно обрати компанію-постачальника електрики непросто. Тому для підприємств і компаній, які лише збираються це зробити, стануть у пригоді поради «Урядового кур’єра».

Перший етап: лише ліцензовані компанії

Обираючи постачальника електричної енергії, перше, на що слід звернути особливу увагу, — наявність у нього відповідної ліцензії на цей вид діяльності. Таку інформацію можна знайти на сайті Національної комісії з регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКП).

У розділі «Електроенергія» є підрозділ «Ліцензування» з великим переліком суб’єктів господарювання, які займаються виробництвом, передачею, розподілом, постачанням, трейдерською діяльністю електроенергії.

Не зайве проглянути підрозділ «Зупинення (відновлення) ліцензії», де можна знайти компанії, ліцензії яких було анульовано і, зрозуміло, вони не можуть на законних підставах надавати будь-які послуги.

Щоб обрати постачальника електроенергії у вашому регіоні, треба зайти на сайт відповідного обленерго, приміром Київоблнерго. Там є реєстр постачальників, з якими було укладено договори на здійснення такого виду діяльності. На сайті Київобленерго перелік таких компаній становить 367. Сайт цієї компанії оновлює відповідний реєстр щотри робочі дні.

Другий етап: вивчення репутації

Фахівці зазначають, що наступний етап вибору постачальника електроенергії на ваше підприємство чи у домівку — ретельне вивчення за цими регіональними переліками репутації компаній.

Як переконує досвід аналізу компаній, з якими було укладено договори на постачання електрики (на сайті Київобленерго), не менш як третина з них має невеликий досвід роботи на цьому ринку. Чимало компаній з’явилося на світ лише 2019 року, тобто фактично після становлення вільного ринку електроенергії. Багато фірм працюють менш як п’ять років. Проте аналітики ринку вважають, що треба обирати компанію, яка має досвід роботи в наданні різних послуг на ринку електроенергії не менш як десять років.

Третій етап: комерційна пропозиція та ціна

Однак найвідповідальніший етап обрання постачальника електрики — вивчення його комерційної пропозиції й визначення найвигіднішої та найцікавішої.

Безумовно, серед визначальних чинників у цьому — ціна електричної енергії, яку пропонують компанії. Ідеться про так звану формулу ціни. У цей показник зазвичай входять закупівельна вартість електрики, яка формується на гуртовому ринку, а також маржа. Тобто відсоток, який визначає фактично заробіток самої компанії-постачальника.

Зазвичай компанії пропонують погодинну тарифікацію у так звані звичайні (денні) години, коли підприємства користуються електрикою, яку купило в постачальника. Важливо звернути увагу на нічний тариф, тобто наскільки вигідно він відрізняється від денного.

Під час підписання договору між підприємством та компанією-постачальником слід визначити попередню оплату. Тут треба обирати ті компанії, які не дуже жорстко ставляться до умов передоплати. Тобто якщо підприємство не виконало з певних форс-мажорних причин таку передоплату, то щоб воно не сплачувало зависокі штрафи та пені. Про це можна домовитися з компанією-постачальником.

Треба обирати ту компанію, яка пропонує можливість відстрочення платежів за спожиту електрику. Нині, як підказує досвід, коли на ринку жорстка конкуренція, можна домовитися і про таке болюче для підприємства-споживача електроенергії питання.

Ще варто звернути особливу увагу на перелік додаткових безплатних послуг, які пропонує компанія-постачальник. Наприклад, дуже вигідне проведення різних курсів з енергозаощадження серед працівників підприємства, безплатні консультації відповідних фахівців з модернізації чи технічного переоснащення на вашій фірмі.

Не зайве, обираючи компанію-постачальника електричної енергії, дізнатися, чи можуть юристи та інші неелектричні фахівці надавати відповідні консультації в ухваленні тих чи інших рішень на вашому підприємстві.

Звісно, такий перелік правил обрання постачальника електроенергії можна розширити. Адже кожне підприємство чи фізична особа, навіть обравши певного постачальника, має уважно стежити і за ринком, і за цим постачальником. Адже інформація про нього може змінюватися з часом і не завжди у кращий бік. Тоді треба обрати іншого постачальника. Тобто слід тримати руку на пульсі часу.