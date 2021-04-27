Дякуємо тим, хто пожертвував здоров’ям, і вшановуємо пам’ять тих, хто віддав життя, ліквідовуючи наслідки аварії на ЧАЕС

Пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС вшанував Президент Володимир Зеленський. Він поклав квіти до пам’ятника Героям Чорнобиля, який розташовано біля енергоблока ЧАЕС, де у 1986 році стався вибух. У церемонії взяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Присутні вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання.

У присутності глави держави й Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля було вручено ліцензію для Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» від Держатомрегулювання на введення в експлуатацію ядерної установки СВЯП-2 — сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу зберігання. Це сховище призначено для довгострокового зберігання ядерного палива Чорнобильської АЕС. Споруджували його за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.

Під час вручення глава держави зазначив, що територія, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, має стати територією відродження. «Маємо закласти в історію Чорнобиля науково-просвітницький зміст, мотивувати людство, світ розвивати все це тільки у позитивному контексті. Наше завдання — зробити все заради зміцнення надійності, безпеки, уникнення й неповторення подібних катастроф у майбутньому», — заявив Володимир Зеленський.

Маємо підтримку партнерів

Президент радий, що на цьому шляху Україна не сама, адже має широку підтримку міжнародних партнерів, повідомляє Офіс Президента.

«Для когось Чорнобиль — це сором і намагання приховати правду, для когось — мужність, подвиг під час подолання наслідків, а для всіх нас Чорнобиль — це страшний спільний урок і трагедія, — сказав Президент. Тоді радіоактивна хмара накрила не лише територію України, а й Білорусі, Росії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Німеччини, Австрії, Греції, Румунії, країн Балтії. У ліквідації наслідків аварії взяло участь понад 600 тисяч людей. Ціною власного життя й здоров’я вони не лише подолали лихо, а й дали змогу людству уникнути ще катастрофічнішого розвитку подій».

Глава держави додав, що слід зберегти пам’ять і подякувати кожному з ліквідаторів.

Того самого дня разом із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі, який перебуває в Україні з візитом, Президент оглянув мультимедійну виставку «Чорнобиль. Подорож» на території Національного комплексу «Експоцентр України».

Почесним гостям розповіли про змістові блоки, з яких складається виставка. Вони нагадують про події, якими запам’ятався 1986 рік в історії людства, містять багато матеріалів про аварію на ЧАЕС та її ліквідацію, людей, долі яких нерозривно пов’язані з тими подіями, і пропонують замислитися над подальшою долею Чорнобиля і його майбутнім.

Важливо для світової науки

Один із блоків виставки акцентує на тому, як катастрофа зробила Чорнобиль одним з найважливіших місць для світової науки й вивчення ролі атомної енергетики. Блок «Природа» розповідає, як радіоактивне випромінювання впливає на флору, фауну та землю; що зараз відбувається із природою в Чорнобильській зоні відчуження й коли вона може стати звичайною територією. Із цією інформацією глава держави міг ознайомитися у режимі віртуальної реальності за допомогою спеціальних окулярів.

Володимирові Зеленському продемонстрували архівні світлини й відеоматеріали, роботи світових митців, знаменитої української художниці Марії Приймаченко, присвячені Чорнобилю. У блоці «Сьогодні. Завтра» до уваги Президента було запропоновано наявні проєкти про Чорнобиль і концепції розвитку території.

«Чорнобильська катастрофа змінила уявлення про атомну енергетику у світі. Подібні виставки у цікавій та доступній формі доносять інформацію про причини такої трагедії, її наслідки та висновки, які має зробити з цієї аварії Україна та все людство», — наголосив Володимир Зеленський.

Виставку створило з ініціативи Офісу Президента Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів разом з Державним агентством з управління зоною відчуження за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.

Разом із Президентом виставку оглянули Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і члени уряду. Прем’єр-міністр висловив удячність усім, хто ціною власного життя й здоров’я ліквідував наслідки катастрофи, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«35 років одній із найстрашніших трагедій в історії людства — катастрофі на Чорнобильській АЕС. Та героїзм не має терміну давності. Сьогодні ми дякуємо тим, хто пожертвував життям і здоров’ям заради життя мільйонів. Низький уклін та велика шана людям, які рятували Україну і світ від наслідків катастрофи», — наголосив очільник уряду.

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«Урядового кур’єра»