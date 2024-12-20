На зустрічі зокрема були присутні федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, Президент Польщі Анджей Дуда, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Чимало важливих тем для розмови

Глава Української держави подякував за незмінну та всебічну підтримку України в боротьбі з російською агресією.Ключовою темою зустрічі було те, як посилити Україну та зміцнити її позиції на фронті і в дипломатії.

«Ми робимо все, щоб Україна була сильною для того, щоб ніхто нам нічого не нав’язував, і я думаю, що все в нас виходить», — сказав Володимир Зеленський.

Учасники діалогу обговорили зокрема посилення української ППО для захисту міст і критичної інфраструктури. «Тем для розмови дуже багато. Вони важливі. Є сенситивні речі: зима, енергетика — треба нам захищати. Зараз терміново потрібні 19 систем протиповітряної оборони для того, щоб захищати розподільчі станції — по чому цілить щоденно російська федерація», — зазначив Президент.

Окрему увагу приділили комплектуванню українських бригад за прикладом Франції та інвестиціям у виробництво української зброї за прикладом Данії. Володимир Зеленський закликав усіх інших партнерів долучатися до цих ініціатив.

«Сильна позиція України — посилення нашої армії та нашої економіки. Щодо економіки, мені здається, партнери зробили важливі кроки стосовно 50 мільярдів, також ми отримали 20 мільярдів від Сполучених Штатів. Ми забезпечені фінансами на наступний рік. Я вважаю, що це також посилює Україну», — додав глава держави.

Володимир Зеленський подякував Італії та Великій Британії за наступні пакети підтримки, про які Джорджа Мелоні та Девід Ламмі оголосили під час зустрічі.

У Брюсселі Президент України зустрівся із Президентом Франції Еммануелем Макроном. Це вже восьма їхня зустріч цього року. Глава держави висловив співчуття у зв’язку із трагедією на французькому острові Майотта, яку спричинив циклон «Шидо». Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону за його особисті зусилля для консолідації міжнародної підтримки довкола України. Встановлення справедливого миру для нашої держави означає гарантування безпеки для всіх інших країн Європи.

Головні теми, які обговорили під час зустрічі, — військова допомога та потреби українських воїнів. Президент України передав перелік того, що необхідне захисникам на полі бою, а також для посилення протиповітряної оборони й далекобійних спроможностей. Він подякував Франції за всю надану оборонну підтримку, загальна сума якої становить понад 5 млрд євро, участь у більшості коаліцій «Рамштайну» та підготовку бригади «Анна Київська». Україна розраховує на початок підготовки другої бригади стратегічного резерву.

Єдність для досягнення миру

У Брюсселі Президент також провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час якої вони обговорили посилення України. Глава держави зазначив, що першочерговий пріоритет — захист енергетичної інфраструктури.

«Маю на увазі, звичайно, безпеку на атомних електростанціях. Це дуже небезпечно не лише для України, а й для всієї Європи, якщо щось піде не так. Крім того, збереження газових сховищ. Це також важливо для України та інших європейців», — сказав Володимир Зеленський.

Ще одна тема обговорення — збільшення внутрішнього оборонного виробництва. За словами Президента України, це справді допомагає й уже є конкретні результати на полі бою. Лідери також сфокусувалися на захисті українських дітей і будівництві укриттів у школах і садочках.

Окрему увагу під час зустрічі приділили темі Європи у світі й тому, як консолідувати всі міжнародні зусилля заради наближення справедливого миру.

Антоніу Кошта зазначив, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку від ЄС.

«Зараз ми перебуваємо у стані війни, у майбутньому — у стані миру. І ми хочемо вітати вас одного дня тут як члена Європейського Союзу. І ми працюватимемо з вами задля цього й задля досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру», — наголосив Президент Європейської ради.

«Дуже важливо використати ці два дні у Брюсселі, щоб зустрітися з усіма нашими партнерами й мати однакову, що дуже важливо, не розділену — однакову, спільну позицію Європи щодо того, як убезпечити Україну, як зміцнити наших людей і, звичайно, зробити сильнішою нашу армію», — сказав Володимир Зеленський перед початком зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Окрему увагу на зустрічі приділили зміцненню української ППО, особливо під час зими.

«Ми маємо робити все необхідне зараз, щоб бути впевненими, що коли йдеться про протиповітряну оборону, про інші системи озброєнь, ми робимо все можливе, щоб надати те, що в наших силах. Ми знаємо про ваше прохання поставити Україні 19 систем для захисту критичної інфраструктури. Тож це все буде на порядку денному», — зазначив Генсек НАТО.

Марк Рютте додав, дуже вагомий приклад Данії та Литви щодо закупівлі української зброї. «Це хороша новина, бо вона означає більше зброї для України, а також гроші для української економіки. Тож це дуже практичний спосіб підтримати вас», — підсумував він.

Під час зустрічі із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн Володимир Зеленський подякував їй за особисті зусилля для консолідації єдності в ЄС довкола нашої країни. Адже спільна позиція України та всіх інших країн Європи важлива для наближення справедливого миру.

Ключові теми переговорів — пріоритети в роботі нового складу Європейської комісії та вступ України в ЄС. Президент зазначив, що Україна розраховує на відкриття двох кластерів на початку польського головування в Раді Євросоюзу. Також під час зустрічі обговорили використання заморожених російських активів на потреби України. Володимир Зеленський подякував за нову макрофінансову допомогу від ЄС обсягом 18,1 млрд євро в межах кредиту G7 і зазначив, що Україна очікує на отримання першого траншу в січні 2025 року.

Джерело: Офіс Президента