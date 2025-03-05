Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції з нагоди п’ятої річниці роботи уряду означив головні здобутки

Розвиток оборонно-промислового комплексу та збереження макрофінансової стабільності в державі назвав головними урядовими здобутками Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції з нагоди п’ятої річниці роботи очолюваного ним уряду.

«Усі ці п’ять років ми вчасно і повною мірою виконували всі соціальні зобов’язання. Знаходили ресурс, щоб збалансувати бюджет. За п’ять років бюджетна фінансова підтримка партнерів становить понад 120 мільярдів доларів», — наголосив глава уряду.

За словами Дениса Шмигаля, на Україну вже працюють заморожені російські активи.

«Це одна з найбільших фінансових перемог за три роки війни. Наша мета — повна конфіскація всіх заморожених російських активів», — наголосив він.

Прем’єр-міністр зазначив, що за останні три роки Україна побудувала новий оборонно-промисловий комплекс.

«Спроможності українського ОПК за три роки зросли у 35 разів і 2025-го становлять 35 мільярдів доларів», — повідомив глава уряду й додав, що Україна на сьогодні виробляє майже третину необхідної зброї та ставить собі за мету досягнути показника 50 відсотків.

За словами Дениса Шмигаля, триває робота над розвитком данської моделі, яка передбачає спрямування фінансових ресурсів союзників безпосередньо в український ОПК. За 2024 рік за зазначеним механізмом було залучено майже 1 мільярд доларів.

Прем’єр-міністр повідомив, що за три роки повністю побудовано інфраструктуру створення дронів і нині наша держава виробляє найбільше у світі віиськових дронів усіх типів.

«Торік було виготовлено понад 1 мільйон дронів, цього року заплановано виготовити понад 2,5 мільйона безпілотників. Над цим працюють понад 500 компаній», — зазначив Прем’єр.

Глава уряду наголосив, що Україна нині в лідерах щодо цифровізації.

«П’ять років тому з’явилася «Дія». Нині застосунок має 30 послуг та цифрових документів. Портал «Дія» дає доступ до 130+ державних послуг для громадян і бізнесу», — нагадав Прем’єр-міністр.

Євроінтеграція і підтримка бізнесу

На сьогодні Україна повністю інтегрована в енергетичний ринок Європи, продовжує євроінтеграційний шлях та запроваджує й розвиває програми підтримки українського бізнесу, наголосив Прем’єр-міністр на пресконференції, на якій означив головні здобутки. Він зауважив, що наша держава повністю від’єдналася від російської й білоруської енергомережі в перші дні повномасштабного вторгнення.Крім того, Украіна також повністю перейшла на газ власного видобутку та відмовилась від транзиту росіиського газу.

«Ми досягли повної енергонезалежності від росії», — нагадав Денис Шмигаль. Він наголосив, що наша держава продовжує курс на зближення з ЄС.

«Нині ми є краіною-кандидатом і перейшли до конкретних переговорів про членство. Очікуємо на відкриття всіх переговорних кластерів цього року: трьох у першому півріччі, ще трьох — до кінця року», — зазначив Прем’єр-міністр.

Уряд продовжує роботу щодо запровадження безвізів з ЄС або інтеграцію в єдинии європеиськии ринок.

«Приєднання до ENTSO-E, торгівля без мит, транспортний безвіз, єдина митна декларація — це все вже працює і допомагає українцям й українському бізнесу. Працюємо далі, щоб стати невід’ємною частиною внутрішнього ринку ЄС», — наголосив Денис Шмигаль і додав, що Кабінет Міністрів активно запроваджує й розвиває програми підтримки українського бізнесу.Зокрема, успішно працюють програми в межах «Зроблено в Україні» — пільгове кредитування «5—7—9%», компенсація за вітчизняну сільгосптехніку та енергетичне обладнання, гранти «єРобота», «єОселя», індустріальні парки. Уряд і надалі фінансуватиме ці ініціативи.

«Тільки за програмою «5—7—9%» від часу запровадження 2020 року бізнес залучив 106,5 тисячі кредитів на суму 369,4 мільярда гривень. За проєктом «єРобота» з липня 2022 року було видано грантів на понад 12 мільярдів гривень, зокрема на підтримку малого і середнього бізнесу — понад 5 мільярдів. Тільки за 2024 рік понад 50 тисяч підприємств і підприємців одержали державну підтримку», — наголосив Денис Шмигаль.

Соціальна підтримка, реформа освіти та поліпшення медпослуг

Реформування системи соціального страхування, освіти, публічних інвестицій та розширення пакета НСЗУ й прозора приватизація — такі здобутки оприлюднив Прем’єр-міністр на пресконференції.

Одним з досягнень Денис Шмигаль назвав відкриття ринку землі: «Це історична подія щодо відновлення конституціиних прав громадян. Навели лад із землями держави та громад. Тепер ці землі здають в оренду через онлаин-аукціони, і вже торік отримали маиже 344 мільйони гривень від прозороі оренди землі».

Прем’єр наголосив, що було цифровізовано всі процеси, пов’язані з участю в аукціонах із приватизаціі. І 2024-го Украіна досягла рекордних за десять років результатів у приватизаціі — загальна сума прибутків становила 9,9 мільярда гривень.

За словами Прем’єр-міністра, уряд продовжує реформу публічних інвестиціи. Зокрема, запущено екосистему DREAM, а 2025 року передбачено фінансування Єдиного проєктного портфеля обсягом 224,2 мільярда гривень.

Успішною стала реформа системи соціального страхування, згідно з якою всі функціі виплат та нарахування субсидіи передано Пенсіиному фонду, а також запроваджено якісні соціальні реєстри.

«Проводимо індексаціі. Виплачуємо всі соціальні платежі. Підтримуємо кожного, хто цього потребує», — наголосив глава уряду.

Кабінет Міністрів працює над змінами в освіті. Зокрема, як зазначив Денис Шмигаль, триває реформа Новоі украінськоі школи, а також професіино-технічної освіти. Триває робота над автономією університетів та вже впроваджено гранти для студентів. Крім того, запроваджено безкоштовне харчування в початкових класах.

«Поліпшуємо медицину, розширюємо пакети НСЗУ, щоб усі украінці мали доступ до якісних медичних послуг. Ліквідували МСЕК та запровадили нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини: працює 1500 експертних команд, до яких входить понад 6 тисяч фахівців. Продовжуємо збільшувати доступність ліків», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він нагадав, що за програмою «єВідновлення» нараховано понад 30 мільярдів гривень компенсаціи.

«Попри всі складнощі продовжуємо працювати та змінювати Україну задля людей і нашого спільного майбутнього», — наголосив Денис Шмигаль.

Є де брати кошти

2025 року дефіцит державного бюджету України очікується на рівні 38 мільярдів доларів. Та вже зараз чітко зрозуміло, звідки надійдуть ці кошти.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, повідомляє Укрінформ. Він нагадав, що 28 лютого Україна завершила переговори з Міжнародним валютним фондом і отримала схвалення на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми.

«Отримаємо невеликий — $0,4 мільярда — транш, але це дуже важливий елемент нашої фінансової стійкості й фінансової інфраструктури, в якій Україна виживає в часи війни», — наголосив Прем’єр.

Крім того, в межах програми Ukraine Facility від Євросоюзу Україна отримає цього року €12,5 мільярда, а також майже €18 мільярдів макрофінансової допомоги. Нещодавно Президент підписав угоду з Великою Британією, за якою отримає понад $3 мільярди.

Навколо програми МВФ фактично побудована інфраструктура кредиту ERA обсягом $50 мільярдів, що надходитиме від відсотків із заморожених російських активів. У межах цього механізму внески зроблять не лише країни Євросоюзу, а й Японія та Канада.

«Ми також працюємо зі Світовим банком, ЄБРР, іншими фінансовими партнерами. Це і нордіки, балтійські країни, європейські країни, які також меншими внесками від 100 до 500 мільйонів євро підтримують Україну», — додав Денис Шмигаль.

Прем’єр зауважив, що всі ці джерела фінансування сумарно покривають дефіцит бюджету, і уряд має чітке розуміння, як забезпечувати щомісячні потреби. За його оцінкою, Україна має достатню ліквідність і досить упевнено почувається у фінансовому плані.

«Саме ця впевненість у цій ліквідності цього року дала змогу зменшити транш МВФ. Це була наша спільна домовленість з МВФ — вони нам дають не $900 мільйонів, а $400 мільйонів, тому що Україні сьогодні вистачає коштів, ліквідності для виживання в цих умовах», — підсумував Денис Шмигаль.

Угода: важливий підхід, важливо як

Українська сторона дуже цінує прагнення Президента США Дональда Трампа укласти мирну угоду, але вважає важливим підхід до її укладення та участь у цьому процесі лідера Української держави Володимира Зеленського. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, повідомляє Укрінформ. Глава українського уряду констатував, що після російської агресії світ змінився і продовжує змінюватися, а глобальна безпека опинилася під загрозою. У цьому контексті Денис Шмигаль висловив сподівання, що США й адміністрація Президента Трампа займуть позицію збереження глобальної системи безпеки щонайменше на такому рівні, якою вона була до російського вторгнення.

«Ми дуже добре розуміємо наміри Президента Трампа укласти мирну угоду і досягнути миру. Ми віримо і знаємо, що це його щире бажання, і ми цінуємо це бажання і вдячні за це. Важливий підхід, важливо як», — сказав Денис Шмигаль.

Він акцентував, що Україна має бути важливим учасником мирного процесу, оскільки «неможливо досягнути миру в Україні, країні-жертві, без її участі, без участі лідера нашої держави Президента Зеленського. Тому я повторюю: ми сьогодні маємо дуже спокійно, дипломатичними шляхами, дуже по-дорослому знайти рішення, як досягнути справедливого тривалого миру і повернути цей мир на європейський континент, повернути безпеку для України і Європи і вкотре довести значущість і велич США як світового лідера в частині дотримання світової безпеки», — резюмував Прем’єр-міністр.

Відповідаючи на запитання стосовно подальшої можливості ППО збивати російські ракети, він висловив сподівання, що Україні вдасться досягнути домовленості зі США про отримання комплектуючих і боєприпасів до американських систем Patriot, які єдині спроможні збивати російські балістичні ракети.

Висловлюючись щодо здатності Сил оборони збивати російські дрони, Денис Шмигаль зазначив, що в Україні створено такий унікальний інструмент, як мобільні вогневі групи, обладнані для цього всім необхідним: тепловізорами, радарами і спеціальним устаткуванням. Це дає змогу порівняно недорого збивати російські дрони.

«Це ще і війна економік. Неможливо дрон вартістю від 30 до 40 тисяч доларів збивати ракетою, яка коштує від одного до кількох мільйонів доларів. Це економічно не працює. Відповідно ми шукаємо економічний баланс у цій війні. Як дешевий продукт країни-терориста знищувати недорого. Відповідно мобільні вогневі групи — це один з елементів, РЕБ — це другий елемент», — підсумував Прем’єр, повідомляє Укрінформ.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Укрінформ