Одразу після ухвалення Верховною Радою пенсійної реформи люди відчують перші позитивні результати у вигляді підвищених пенсій. Так характеризує подальші зміни міністр соціальної політики Андрій Рева.
«Розроблений урядом законопроект про пенсійну реформу змінить усталене негативне ставлення українців до реформ як до явища, що спричинене стресовим перехідним етапом впровадження.
Заплановані законопроектом про пенсійну реформу позитивні зміни реалізовуватимуть відразу, а не тільки в середній та довгостроковій перспективі», — пояснює громадянам урядовець. За його словами, пенсії підвищать уже з 1 жовтня, й розраховуватимуть їх індивідуально для кожного пенсіонера. Проте уряд уже провів попередні розрахунки й отримав дані щодо конкретних сум зростання пенсій.
Отже, понад мільйон українців, які вже вийшли на пенсію, отримають постійну надбавку до пенсії, що перевищуватиме тисячу гривень; зростання на суму від 500 до 1000 гривень стосуватиметься майже двох мільйонів пенсіонерів; близько 2,5 мільйона пенсіонерів після перерахунку отримають надбавку до 500 гривень; ще три мільйони отримають збільшення пенсійного забезпечення після перенесення підвищення соціальних стандартів з грудня на жовтень 2017 року.
«Після ухвалення законопроекту про пенсійну реформу буде зроблено перерахунок пенсій для всіх пенсіонерів. Для кожного індивідуально, за єдиним підходом, буде розраховано новий, більший розмір пенсійного забезпечення. Насамперед розмір виплат підвищиться для тих, хто давно вийшов на пенсію та чиї пенсії протягом багатьох років не осучаснювали. Це старше покоління, яке важко працювало й несправедливо опинилося за межею бідності через неприйнятне мізерне пенсійне забезпечення», — цитує слова Андрія Реви прес-служба Міністерства соціальної політики.
Також пенсійна реформа передбачає унеможливлення повторення ситуації з відсутністю осучаснення пенсій, адже законопроект ліквідує можливість непроведення перерахунку через пряму залежність від наявності фінансових ресурсів, та встановить чітку норму про обов’язковий щорічний перерахунок пенсій за єдиною формулою, яка враховує основні економічні параметри — зростання інфляції та середньої зарплати. Тож пенсії зростатимуть щороку як мінімум вище за рівень інфляції.
За словами міністра соцполітики, вказані дії були б неможливими без проведення системної підготовчої роботи. Адже заходи, не забезпечені фінансовим ресурсом, або нездійсненні, або такі, що лише поглиблюють проблему. Саме тому фахівці провели комплексну роботу, яка вже сьогодні дає результат у вигляді додаткового фінансового ресурсу, потрібного на проведення капітальної пенсійної реформи.
Реформа полягає не у зменшенні витратної частини Пенсійного фонду, якої і сьогодні не вистачає на фінансування навіть наявного мізерного пенсійного забезпечення, а у збільшенні власних надходжень Пенсійного фонду через залучення більшої кількості учасників пенсійної програми з числа працездатного населення.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»