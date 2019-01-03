2019 рік розпочався з новин щодо надання житлових субсидій.

Як повідомляється на офіційній сторінці Урядового порталу у Facebook, відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 27 грудня №1176, з 1 січня 2019 року надаватимуться субсидії в грошовій формі тим домогосподарствам, які вперше звернуться за її отриманням.

Уряд максимально автоматизував процес монетизації, щоб основне навантаження лягло на управління соціального захисту населення, державний банк (Ощадбанк) та надавачів комунальних послуг. Однак тим, хто вже отримує субсидію, у травні потрібно обов’язково оновити документи.

Результати проведеного в Урядовому контактному центрі аналізу проблематики звернень, що надійшли на урядову «гарячу лінію» упродовж 2018 року, засвідчили, що кожне п’яте звернення стосувалося питання надання житлової субсидії (241,6 тисячі). На більш ніж 128 тисяч звернень працівники Урядового контактного центру надали заявникам консультації з роз’ясненнями загальних ключових положень законодавства щодо умов надання субсидії та довідкову інформацію.

Якщо у 2017 році заявники висловлювали бажання якнайшвидше отримати вже призначену їм субсидію як готівкою, такі у безготівковій формі, то у 2018 році зверталися переважно з приводу надання письмових роз’яснень щодо умов призначення і повернення субсидії, зокрема стосовно: переліку можливих додаткових довідок; порядку призначення житлової субсидії; її монетизації; обґрунтування підстав для припинення нарахування; повернення невикористаної суми субсидії виконавцем комунальних послуг до державного бюджету.

Ось деякі приклади таких звернень.

Жителька м. Херсон зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та попросила повідомити про розмір її субсидії на опалювальний період 2018-2019 років, що має бути нарахована автоматично в УПСЗН Корабельного району міста.

Голова Корабельної районної у місті Херсоні ради поінформувала заявницю, що з метою призначення їй субсидії управлінням праці та соціального захисту населення зроблено запити до житлово-експлуатаційних організацій та Державної фіскальної служби для підтвердження складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, забезпеченості громадян житловою площею, комунальними послугами та доходів цих осіб. Після отримання зазначеної інформації рішенням управління заявниці призначено субсидію, про що її повідомлено. Жінка зареєструвала подяку Урядовому контактному центру за сприяння у вирішенні питання.

Заявник з Андрушівського району Житомирської області під час розмови з фахівцем урядової «гарячої лінії» поскаржився, що незважаючи на повідомлення від УПСЗН Андрушівського району, яке отримав його батько у серпні цього року щодо нарахування субсидії на тверде паливо, станом на початок листопада субсидію не виплачено. Чоловік просив сприяння у виплаті субсидії.

У районній державній адміністрації Житомирської області повідомили, що розрахунок субсидії станом на 27 листопада батькові заявника проведено. Під час зворотного зв’язку із заявником фахівець урядової «гарячої лінії» переконався, що субсидію на придбання твердого пічного побутового палива йому було виплачено протягом тижня після реєстрації звернення на урядовій «гарячій лінії».

Харків’янка звернулася з питання автоматичного перерахунку житлової субсидії на опалювальний період 2018-2019 років. На опалювальний період 2017-2018 років та на неопалювальний період 2018 року їй була призначена житлова субсидія на всі комунальні послуги. Заявниця проживає та зареєстрована в квартирі одна, у складі сім'ї жодних змін не відбулося, заборгованість відсутня, проте станом на 8 грудня 2018 року перерахунок не було проведено. Жінка просила сприяти у пришвидшенні автоматичного перерахунку житлової субсидії на опалювальний період 2018-2019 років.

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Шевченківського району Харківської міськради поінформувало заявницю, що їй призначено субсидію з жовтня 2018 року по квітень 2019 року. Вдячна жінка зареєструвала подяку на урядовій «гарячій лінії».

У зв’язку зі значним зростанням кількості звернень, пов’язаних з початком опалювального періоду та призначенням житлових субсидій, ускладнюється можливість додзвонитися на урядову «гарячу лінію» за телефоном1545. Зважаючи на цю проблему, пропонуємо обрати інший спосіб звернутися на урядову «гарячу лінію» ‒ подати звернення черезвеб-сайт Урядового контактного центру www.ukc.gov.ua.

За період з 25 грудня по 1 січня 2018 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 23 914 звернень, з них телефоном ‒ 22 658, через інтернет‒1256.