Задля деескалації ситуації на Донбасі та в Криму вкрай важливо посилити міжнародний тиск на країну-агресора

Щоденні ранкові зведення про ситуацію в зоні проведення операції Об’єднаних сил свідчать: російсько-окупаційні війська збільшують кількість провокаційних обстрілів позицій українських захисників для подальшого їх звинувачення в порушенні режиму припинення вогню. Окупанти стріляють із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Наші військові зазнають поранень, втрачають найцінніше — життя.

У зв’язку з ескалацією ситуації міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оприлюднив заяву, в якій зазначено: «Україна та партнери нашої держави констатують системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму на тлі небажання РФ підтвердити свою відданість режиму припинення вогню. Нинішня ескалація з боку РФ є системною та наймасштабнішою за останні роки».

У заяві констатовано, що своїми діями Росія завела ситуацію у глухий кут, вихід з якого лише один: дипломатія. Міністр наголошує, що Москва має припинити воєнне нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити додержання політико-дипломатичного врегулювання та режиму припинення вогню.

«Україна разом із Німеччиною та Францією як посередниками у нормандському форматі роблять усе можливе, аби спонукати Росію до конструктивного переговорного процесу. Інші наші партнери, зокрема США, Канада, Велика Британія, НАТО теж виступають за продовження Росією переговорів. І хоч би яку дезінформацію поширювала Росія, Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним шляхам урегулювання, адже мир та життя людей — фундаментальна цінність для нашої держави», — запевнив Дмитро Кулеба.

Реакція партнерів

Питання ескалації ситуації на тимчасово окупованих територіях України та накопичення російських сил на кордоні спонукало останніми днями кілька телефонних розмов між українськими та американськими колегами. Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Канади Марком Гарно, в якій наголосив на загрозах нарощування російської військової присутності поблизу України й підкреслив важливість посилення міжнародного тиску на Росію задля деескалації ситуації.

Канадський міністр засудив провокативні дії Росії та концентрацію нею військ поблизу українського кордону, підтвердив непохитну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України.

Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна вдячна друзям і партнерам за солідарність на тлі загострення Росією безпекової ситуації. «Ми виступаємо за продовження переговорів, і Москва має усвідомлювати, що за будь-який новий сплеск збройної агресії їй доведеться сплатити ціну», — цитує слова Дмитра Кулеби пресслужба МЗС.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони Андрія Тарана та міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна. Уже вдруге за останні півтора місяця міністри обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США в галузі безпеки і оборони.

Андрій Таран поінформував співрозмовника про воєнно-політичні аспекти ситуації на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, у Криму й довкола державного кордону України. Він приділив увагу подіям 26 березня поблизу населеного пункту Шуми, де російські окупаційні війська підступно вбили чотирьох українських військовослужбовців.

Ллойд Остін висловив занепокоєння останніми діями Росії й запевнив у готовності підтримувати Україну в умовах агресії РФ, що триває на Донбасі та в Криму. Він наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці й не допустять реалізації агресивних устремлінь РФ щодо України.

«Дзвінок американського колеги яскраво демонструє проактивну позицію США у підтримці суверенітету і кроків з відновлення територіальної цілісності України», — прокоментував розмову Андрій Таран.

Свою позицію висловили і в Державному департаменті США. Речник Держдепу заявив, що Україна залишається партнером США, тож у Вашингтоні реагуватимуть на будь-які спроби Росії розхитати ситуацію.

Відреагували й військові аташе країн НАТО. Як у твіттері повідомляє Посольство США, аташе з питань оборони США, Канади та Великої Британії запевняють у підтримці України в захисті її суверенітету й територіальної цілісності. У посольстві запевнили, що уважно стежать за ситуацією.

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що, накопичуючи війська на кордоні, Путін намагається перемикнути увагу росіян із внутрішніх проблем, новин про Навального на міжнародні питання, а також чинити психологічний тиск на Україну.

«Коли президента США Джо Байдена спитали, чи він вважає Путіна вбивцею, він сказав «так». Тож я думаю: вони намагаються напружити обстановку, щоб дати відсіч адміністрації Байдена. Але, мабуть, найважливіший з усього психологічний тиск на Україну», — цитує Укрінформ слова Курта Волкера.

Мантра Кремля

Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував нарощування російської військової присутності на кордонах з Україною і в Криму. За його словами, Росія переміщує збройні сили на своїй території на власний розсуд і це не має нікого турбувати, це ні для кого не становить жодної загрози, адже Росія вживає необхідних заходів для безпеки своїх кордонів.

«Щодо участі російських військ у конфлікті на території України, то російські війська ніколи не брали в ньому участь і не беруть, це суто внутрішньоукраїнський конфлікт», — укотре повторив він незмінну з 2014-го брехню Кремля.

Внесок НАТО

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зустрівся з головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим. Сторони обговорювали можливі шляхи спільного реагування на ескалацію Росією ситуації на сході України, скупчення російських військ біля українського кордону.

Український посадовець поінформував про погіршення безпекової ситуації на Донбасі й повідомив, що з початку року російські війська понад 570 разів порушили режим тиші, є численні втрати серед українських воїнів.

«Росія не дотримується міжнародних домовленостей і всіляко демонструє небажання вести діалог у форматі Тристоронньої контактної групи і в нормандському форматі. Російська сторона намагається зірвати мирний процес, а також режим повного і всеосяжного припинення вогню, встановлений 27 липня 2020 року», — цитує слова Романа Машовця Офіс Президента.

Він переконаний, що організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО, зокрема можливість спільних з авіацією країн НАТО повітряних патрулів у повітряному просторі України сприятиме стабілізації безпекової ситуації в регіоні. Роман Машовець наголосив на важливості політичної реакції керівництва НАТО на такі дії Росії.

Черговий злочин РФ

Вітчизняне МЗС висловило рішучий протест проти скоєння Росією воєнного злочину — призову громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АРК та міста Севастополь, на службу в збройних силах РФ.

«Системно порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення Четвертої женевської конвенції 1949 року, з 2015 року, російська окупаційна адміністрація вже провела на півострові 12 призовних кампаній, незаконно призвавши 28 тисяч осіб, а 1 квітня 2021 року розпочинає чергову призовну кампанію. Не згодних із примусовим призовом кримчан піддають кримінальному переслідуванню. Так само всупереч нормам міжнародного гуманітарного права здійснюють пропаганду служби в армії держави-агресора, зокрема і серед дітей», — йдеться в заяві.

МЗС закликає міжнародну спільноту належно оцінити такі дії РФ, продовжити й посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора для повернення РФ до дотримання норм та принципів міжнародного права. Україна документує порушення РФ і вживає заходів для притягнення її до міжнародно-правової відповідальності.

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«Урядового кур’єра»