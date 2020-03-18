Шановні читачі!
У зв’язку з пандемією коронавірусу Кабінет Міністрів України рекомендував підприємствам і організаціям забезпечити позмінну роботу співробітників, а за технічної можливості — дистанційно, а також ухвалив рішення про заборону роботи метрополітену в Києві, Дніпрі та Харкові з 17 березня.
У зв’язку з цим майже всіх співробітників центрального офісу редакції газети «Урядовий кур’єр» з 18 березня переведено на дистанційну роботу. У самому офісі працюватимуть тільки ті, хто бере участь у випуску друкованої версії газети. «Урядовий кур’єр» виходитиме, як і раніше, п’ять разів на тиждень — з вівторка по суботу, але у скороченому обсязі. У газеті публікуватимемо передусім офіційні документи і оголошення. Просимо з розумінням поставитися до такого кроку. Сподіваємося, це тимчасовий захід.
Усі матеріали співробітників «Урядового кур'єра» та позаштатних авторів буде опубліковано на сайті ukurier.gov.ua.
Редколегія «Урядового кур'єра»