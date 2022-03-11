Героїчний народе України.

15 днів у Європі йде війна, якої не було з часів Другої світової.

Вчора, після скидання бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок в Маріуполі, весь світ вчергове переконався, що Росія не просто агресор. Росія — це держава-терорист.

Україна переможе в цій війні! Наше головне завдання зробити так, аби наблизити цю перемогу.

В цьому нам допомагає весь цивілізований світ, який зараз згуртувався навколо України. І мова йде не тільки про уряди країн, але і про простих людей по всьому світу, і про компанії, які працюють в усьому світі.

Палата представників Конгресу США схвалила екстрений пакет допомоги Україні у розмірі 13,6 млрд доларів. Це кошти, які будуть направлені на посилення нашої армії, на гуманітарну допомогу та підтримку українців. Ми вдячні нашим американським друзям за таку серйозну підтримку.

Так само як ми вдячні нашим друзям та країнам-партнерам по всьому світу за ізоляцію Російської Федерації. Ми вдячні компаніям, які залишили російський ринок. Ми вдячні лідерам Євросоюзу за черговий пакет санкцій проти РФ. Агресор відчув, що світ проти нього. І далі буде тільки гірше.

Найближчими днями країни Європейського Союзу розглянуть питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Це питання стане одним з визначальних в історії Європи та Європейського Союзу на роки вперед. Ми, звісно ж, очікуємо цього з нетерпінням від наших європейських партнерів.

Тому ми звертаємося із закликом не тільки до європейських лідерів, але і до всіх громадян великої Європи: підтримайте Україну зараз. Україна точно заслужила право стати членом Європейського Союзу.

Громадяни країн-членів ЄС мають голосно сказати своє слово, аби у ваших урядів не залишилося жодних сумнівів щодо того, яке рішення вони мають прийняти.

Разом з усім світом ми продовжуємо кувати нашу перемогу. Для цього економіка України стає на воєнні рейки.

Енергетична безпека та робота критичної інфраструктури. Оборонно-промисловий комплекс. Агропромисловий комплекс. Логістика. Успішна робота цих секторів — це так само невід’ємні складові нашої перемоги.

Наразі одне з головних завдань Уряду — це проведення посівної в тих регіонах нашої країни, де немає активних бойових дій. Наш пріоритет — це продовольчі культури.

Ми активізували нашу роботу з аграріями в цьому напрямку, аби Україна повністю забезпечила себе необхідною кількістю продовольства. Має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості в тих областях, які зараз знаходяться не на передовій.

Хочу ще раз звернутись до бізнесу. Відновлюйте виробництва, де це можливо. Повертайте працівників.

Держава в свою чергу виконує свою роботу.

Сьогодні Уряд збільшив видатки резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн. Це дозволить в умовах воєнного стану оперативно забезпечувати потреби сектору безпеки й оборони.

Протягом березня на пенсійні виплати вже спрямовано 38,3 млрд грн. Тільки за останні два дні Уряд профінансував 13,9 млрд грн на виплату пенсій.

Також сьогодні затвердили порядок використання вже анонсованого єДокумента. Його можна буде згенерувати в застосунку та на порталі Дія.

єДокумент міститиме всю необхідну інформацію та QR-код для підтвердження особистості. Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особу.

Крок за кроком ми зупинимо агресора та звільнимо окуповані території. І кожен на своєму місці має робити все, аби наблизити цей день.

Слава українцям! Слава Україні!