У розробленні відповідної постанови активну участь брали Фонд держмайна та Міністерство економіки. «Урядовий кур’єр» з’ясовував, які саме знижки передбачено, й уточнював проблемні моменти.

Дмитро Груба, адвокат юридичної фірми «Ілляшев та Партнери» зазначає, що допоки офіційно остаточного тексту постанови не оприлюднено. Тому джерелом інформації для коментарів слугують інформаційні повідомлення на «Урядовому порталі» та офіційному сайті Фонду держмайна України.

Згідно з повідомленнями, від сплати за договорами оренди державного і комунального майна, які були чинні станом на 24 лютого, до кінця року звільнили орендарів — ФОПів, яких призвали на військову службу, і осіб, які користуються майном в окупованих частинах країни.

Для призваних на службу та ФОПів з окупованих регіонів

Тобто фактично такі пільги мають лише фізичні особи. Чи треба істотно розширити цей перелік?

Голова правління громадської організації «Асоціація представників малого та середнього бізнесу міста Києва» Максим Тютюнников вважає, що вказаний перелік вичерпний і його не можна збільшити, оскільки юридичні особи будь-яких організаційно-правових форм не підлягають призову на військову службу.

«Щодо тих, хто користується майном в окупованих частинах країни, то тут уряд не уточнив, про кого йдеться й до яких саме орендарів застосовувати звільнення від сплати орендних платежів: до фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців чи юридичних осіб також. Загалом вважаємо такі рішення уряду цілком доцільними в умовах воєнного стану. Передусім це можливості для відновлення підприємницької діяльності. Від початку війни багато орендарів припинили роботу, не отримували прибутку, скоротили працівників і нині підприємцям важко з нуля відновити діяльність. Це можливо, якщо держава створить для них лояльні умови, приклад яких — саме звільнення підприємців від сплати орендних платежів», — зазначає експерт.

Цілком слушно, що підприємці не хочуть віддавати кошти за оренду, не маючи гарантій, що завтра і післязавтра вони зможуть стабільно експлуатувати приміщення.

На думку пана Тютюнникова, особи, в яких є договори оренди державного та комунального майна на території, де тривають бойові дії, фактично не користуються майном. Або такі об’єкти оренди повністю знищено, і цілком закономірно, що бізнесмени не мають змоги оплачувати послуги оренди.

Однак експерт наголошує, що серед негативів введення таких пільг можна виокремити те, що звільнення від сплати орендних платежів не дасть змоги державі виручити за державне майно кошти, які могли б заплатити орендарі в мирний час.

«Із початку 2022 року від оренди державного майна до держбюджету надійшли майже 300 мільйонів гривень. Тобто за таких обставин держава втратить цей вид надходжень до бюджету, і це, звичайно, погано», — додає експерт. Але це та ситуація, коли про додаткові надходження до державної скарбниці не йдеться.

Регіональні особливості

Від орендної плати урядовці звільнили і тих підприємців, які використовують держмайно на території Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської областей і міста Києва. До цього переліку належать заклади культури і освіти, якщо об’єкт було передано в оренду на погодинній основі.

До кінця 2022 року повністю звільнено від орендної плати орендарів у місцях, де тривають бойові дії й де припинено доступ користувачів до державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції. Це Донецька, Луганська, Херсонська області, Автономна Республіка Крим та м. Севастополь, а також частини Миколаївської, Харківської та Запорізької областей.

Як зазначає «Урядовому кур’єру» Дмитро Груба, за логікою, постанова має передбачати перелік населених пунктів чи районів останніх трьох областей або відсилати до іншого документа з таким чітким переліком.

Зауважимо, що Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Запорізьку, Миколаївську області та м. Київ, тобто території, де були бойові дії і які постраждали від війни, звільняють від орендної плати за держмайно лише до 30 вересня 2022 року.

До 30 травня 2022-го звільнено від орендної плати орендарів, які використовують державне майно на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської областей. В усіх інших регіонах орендарі об’єктів держмайна отримують знижку 50%, а орендарі єдиних майнових комплексів сплачуватимуть на 25% менше.

«Серед переваг таких пільг — те, що вони мають зменшити фінансове навантаження на малий, середній та великий бізнес, зокрема тих суб’єктів господарювання, які безпосередньо постраждали від воєнних дій, призупинили ведення бізнесу та яких стосувалися заборони, пов’язані з воєнним станом», — каже Максим Тютюнников.

Однак експерт зауважує, що недолік цих нововведень — те, що деякі не зовсім добросовісні орендарі можуть робити на цьому бізнес. Для прикладу, підприємство, яке на певний час звільнено від сплати орендних платежів, може здавати орендоване в держави приміщення в суборенду за ринковою ціною — за тисячі гривень на місяць.

«Безперечно, існують такі організації, що потребують приміщень від держави для реалізації своїх шляхетних і суспільно важливих завдань. Однак є побоювання, що за таких обставин з’являться і ті, що, по суті, банально обкрадатимуть державу за схожими схемами», — констатує він.

Ще варто, радять юристи, щоб підприємствам із небезпечних регіонів уряд додатково надав можливість для переміщення. Бізнес, що переїхав, приміром, зі східних регіонів на захід України впродовж перших шести місяців, сплачував 1 гривню за 1 квадратний метр на новому місці. Таке загалом відповідає вимогам нещодавно введеного п. 61 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Звісно, підприємці пізніше сплатять все в повному обсязі: різницю в орендній платі слід погасити у визначений період після закінчення воєнного стану.

Згідно з документом, строк дії договорів оренди комунального і державного майна, який завершується під час воєнного стану та чотири місяці з дати його припинення чи скасування, продовжено автоматично.

«Таке рішення можна однозначно сприймати позитивно, адже під час воєнного стану не до бюрократичної тяганини із продовженням оренди державного та комунального майна й не до пошуку нового місця для оренди. Такі чинники лише заважають нормальному налаштуванню бізнес-процесів у нових реаліях воєнного часу та відволікають від важливіших речей. З іншого боку, орендар, який не бажає продовження оренди з тих чи тих причин, може завчасно відмовитися від продовження», — зазначає Дмитро Груба.

Максим Тютюнников додає: хоч дія договорів оренди, які завершуються у період воєнного стану, автоматично продовжуватиметься, орендар не позбавлений права достроково припинити такий договір на підставі власної заяви.

Не лише там, де тривають бойові дії

Однак у підприємців і широкого загалу є питання, чи можна, згідно з документом, звільняти від орендної плати не лише ФОПів, а й деякі категорії підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування (ТОВ та інші форми) і які не ведуть бізнесу у фронтових зонах чи під окупацією.

«Із тих повідомлень від посадових осіб органів державної влади, які зараз розміщено, припускаю, що це не тільки ФОПи (хоч тут необхідно дивитись остаточний текст постанови після його публікації) можуть претендувати на пільги. На мою думку, звільняти тільки ФОПів, а інших виносити за дужки неправильно та нелогічно, бо це лише одна із форм ведення бізнесу. З таким підходом очевидно дискримінують інших», — переконаний Дмитро Груба.

У громадській організації «Асоціація представників малого та середнього бізнесу міста Києва» впевнені, що такі пільги варто надавати особам, які перебувають на територіях, де були чи тривають бойові дії. Це Київська, Сумська, Чернігівська, Харківська, Житомирська, Одеська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Запорізька та Миколаївська області. А юридичних осіб-орендарів державного майна, які розташовані в західних областях, не слід звільняти від орендної плати. Зрозуміло, що там більшість підприємств можуть працювати.

«По-перше, майно юридичних осіб постраждало не менше, ніж майно фізичних осіб-підприємців, тому вважаємо таке рішення справедливим. По-друге, пільгова оренда дає поштовх для відновлення роботи підприємства. А це означає, що буде наповнення бюджету, забезпечення населення необхідними товарами та працевлаштування людей», — констатують там.

Отже, виконавча влада подбала про підприємців із різних регіонів нашої країни. Надані пільги щодо орендної плати нівелюють усі ризики та складнощі роботи бізнесу у важкий період війни.