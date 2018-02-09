Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за II півріччя 2017 року.
Звіт про роботу Національного антикорупційного бюро (ВЕСЬ ТЕКСТ)
Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за II півріччя 2017 року.
Звіт про роботу Національного антикорупційного бюро (ВЕСЬ ТЕКСТ)
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