Український музей сучасного мистецтва, платформа культури памʼяті Минуле/Майбутнє/Мистецтво та Національний центр «Український Дім» презентували проект «Ти як?». Це виставка мистецьких робіт українських художників про досвід 2022 року, а також дискусійна програма, присвячена комеморації російсько-української війни. МКІП – серед партнерів проекту. Виставка буде доступною для відвідувачів з 1 по 25 червня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Виставковий проект «Ти як?» підсумовує досвід емоційних переживань українців під час війни. На 5 поверхах Українського дому представлено більше 500 робіт понад 100 українських авторів — фотографія, живопис, графіка, скульптура, інсталяція, перформанс. Всі об’єкти у хронологічній послідовності — сезон за сезоном — відтворюють рік, який змінив українців назавжди. Всі його здобутки і втрати. Відчуття єдності, сили і відчайдушної хоробрості громадян України. Кожна робота виставки фіксує певний момент минулого року, а дискусійна програма проекту покликана допомогти відрефлексувати досвід українців й зробити крок до формування картини спільного майбутнього.

«На питання «Ти як?» під час війни просто відповісти - «все ок» вже не виходить. Це набуває зовсім іншого змісту. І я розумію, що роль мистецтва, культури в цій історії надзвичайно велика. Я пам'ятаю, як буквально через 2 тижні після того, як російські війська відігнали від Києва, була прем'єра в театрі імені Лесі Українки. Після першого спектаклю, дівчина, що сиділа поруч, почала плакати. Я спитав її: «Як ти?» Вона сказала: «Не хвилюйтесь. Це від щастя». Бум сучасного й не тільки мистецтва, взагалі культури під час війни - це десятки прем'єр в українських театрах, це сотні виставок в Україні й тисячі культурних акцій за кордоном. Дуже раджу вам дійти до 5 поверху виставки, бо я дійшов трошки раніше, й зловити себе на відчуттях, які ви будете мати після відвідання і після того, як ви подивитися вниз. І це, мабуть, найкраще відчуття, яке може подарувати нам мистецтво. Мистецтво під час війни. Хай живе музей сучасного мистецтва!» – сказав Міністр культури та інформаційної політики України. Олександр Ткаченко.

Така виставка – перший проект Українського музею сучасного мистецтва (UMCA), зроблений на основі «Архіву мистецтва воєнного стану». Він наповнюється від 24 лютого 2022 року і завершиться у день припинення дії воєнного стану в Україні.

Дискусійна програма «Мистецтво та війна» запланована на 17 та 18 червня. Це цикл розмов про досвід українського суспільства з 24 лютого 2022 року, формування пам’яті про російсько-українську війну і ті зміни, які відбулися в кожному з нас та в Україні в цілому.

Події дискусійної програми проходитимуть в Українському кризовому медіа-центрі й транслюватимуться онлайн.

В рамках проекту відбуватимуться лекції, кураторські екскурсії, перформанси митців і мисткинь, заняття з арттерапії та інші події.

Також в рамках проекту працюватиме зона вимірювання тривожності від стартапу Anima.

Проект реалізується в рамках програми «Культура пам'яті в повоєнній Україні», що впроваджується Громадською організацією «Музей сучасного мистецтва» у партнерстві з Платформою культури пам’яті Минуле/Майбутнє/Мистецтво.