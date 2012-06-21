В Україні 1 вересня відзначають День знань. У всіх містах країни розпочинається новий навчальний рік.
Реформа освіти передбачає, що школи отримають автономію з можливістю самостійно формувати освітні програми, навчальні плани і вибирати методики.
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— Тепер у школах вчителі говоритимуть оцінки лише дитині та її батькам.
— Вчителі по-новому оцінюватимуть дітей у початковій школи.
— Дітей привчатимуть спочатку писати олівцями.
— У зошитах першокласників заборонено робити позначки червоним чорнилом.
— Вилучені вимоги та критерії щодо підписання зошитів.
У структурі нового навчального року також відбудуться зміни. Для перепочинку учням школи можуть виокремити 30 або й більше календарних днів. Дні, коли навчання переривали через об'єктивні причини – карантин, температурний режим тощо, – не рахують до тривалості канікул.
2018 року навчальний рік має закінчитися до 1 липня.
Двері для дітей цьогоріч відкриють 16 566 шкіл, з них 435 – у Києві. 1 вересня в Україні до першого класу підуть 408 тисяч дітей. Майже 90% шкіл зустріне їх святковою лінійкою.