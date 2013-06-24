Цьогорічні переможці грантової програми «Власна справа» отримають понад 1 млрд грн грантових коштів від держави на започаткування й розвиток бізнесу та створять 10 тисяч нових робочих місць. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Урядовий портал.

«За результатами п’ятнадцятої хвилі подачі заяв на мікрогранти розширення свого бізнесу. Від початку 2023 року ми вже маємо 4 354 переможці, яким держава надасть фінансову підтримку на понад 1 млрд грн. В процесі реалізації своїх бізнес-проектів ці грантоотримувачі створять 10 тисяч нових робочих місць. Загалом від початку дії програми «Власна справа» держава інвестувала через гранти в розвиток малого й середнього бізнесу 1,6 млрд грн», - зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів п’ятнадцятої хвилі 63% жінок і 37% чоловіків. Понад 80% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (44 особи), Рівненської (35 осіб), Київської (21 особа), Вінницької (20 осіб) областей та міста Києва (28 осіб). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці п’ятнадцятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 105 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування – 48 осіб;

переробна промисловість – 41 особа.

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створюють близько 8000 нових робочих місць.

Цього року на програму «Власна справа» бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 000 мікрогрантів.

Урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.