Мінсоцполітики склало інформаційний календар підвищення пенсій, які відбудуться наступного року за результатами рішень, прийнятих урядом.

«Цей графік ми зробили для того, щоб люди бачили, коли та кому заплановані підвищення, в якому розмірі, розуміли, на що саме закладені кошти у бюджеті. Це було моє головне завдання: щоб уряд не лише прийняв рішення про підвищення захисту пенсіонерів, але і передбачив на наступний рік кошти на виконання цих рішень. Люди не повинні бути у «підвішеному стані», ставати жертвами інформаційних маніпуляцій та безвідповідальних обіцянок. Я абсолютно впевнена, що інформація про рішення уряду має бути прозорою та доступною для людей, лише так вибудовується довіра в суспільстві», — прокоментувала Марина Лазебна, міністр соціальної політики України.

Загалом підвищення пенсій у 2021 році отримають близько 10 мільйонів пенсіонерів. Відбуватись це буде у 5 етапів для різних категорій.

Найбільш захищеними будуть пенсіонери, які мають повний страховий стаж, тому працювати по-білому вигідніше. Так, у осіб, старших за 65 років, які мають страховий стаж 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки), мінімальна пенсійна виплата протягом 2021 року зросте на 500 гривень, і вони будуть отримувати не менше 2600 гривень. Також продовжиться програма доплат для пенсіонерів старших за 80 років, що мають страховий стаж 20/25 років, та розпочнеться програма для пенсіонерів старших за 75 років з повним стажем. У календарі відображено дати індексації пенсій та перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам.

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