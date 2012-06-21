За даними Всесвітньої організації з охорони здоров’я, рак є однією з головних причин смертності в усьому світі. Водночас, за даними організації, від 30% до 50% ракових захворювань можна уникнути, якщо вести здоровий спосіб життя, передає УНН з посиланням на інформацію ВООЗ.
У Всесвітній організації охорони здоров’я наголошують, що пацієнти можуть повністю вилікуватися від раку у разі раннього виявлення хвороби та якісного лікування.
Також ВООЗ опублікувала 10 фактів про рак, резюмувавши світові дані про вказану хворобу за 2015 рік.
1. Від раку помирає близько 16% людей. У 2015 році 8,8 млн людей померло від раку.
2. Близько 70% усіх випадків смертей від раку фіксується у країнах із низьким та середнім рівнем доходів.
3. У 2015 році в структурі смертності від онкохвороб чоловічого населення 5 провідних місць посіли такі види раку: рак легенів, печінки, шлунка, товстої та тонкої кишки та передміхурової залози.
4. У 2015 році в структурі смертності від онкохвороб жіночого населення 5 провідних місць посіли такі види раку: рак молочної залози, легенів, товстої та тонкої кишки, шийки матки та шлунка.
5. Відмова від куріння може сприяти профілактиці раку.
Від 30 до 50% випадків раку можна запобігти. Куріння, до прикладу, викликає близько 22% випадків онкозахворювань у світі
6. Вакцинація проти канцерогенних інфекцій.
У 2012 році канцерогенні інфекції стали причиною 25% діагностованих випадків раку в країнах із низьким та середнім рівнем доходу. Вірус папіломи людини викликає рак шийки матки, а вірус гепатиту В — рак печінки. Вакцинація проти цих двох вірусів здатна попередити 1,1 млн випадків захворювань на рак кожен рік.
7. У країнах із низьким рівнем доходу спостерігається низький рівень доступу до лікування раку.
У 2015 році менше 30% країн із низьким рівнем доходу повідомили про наявність послуг лікування в цілому, у той час як у країнах із високим рівнем наявність послуг із лікування раку становить 90%.
8. Рак створює великий тягар для глобальної економіки.
Загальна сума щорічних витрат на лікування раку у 2010 році оцінювалась на рівні 1,16 трлн дол. США.
9. Паліативна допомога.
Тільки біля 14% людей, які потребують паліативної допомоги у всьому світі, отримують її сьогодні.
10. Відсутність даних обмежує можливість політики щодо боротьби з раком.
Тільки одна із п’яти країн із низьким та середнім рівнем доходу має необхідні дані для ведення політики щодо боротьби з раком.