Фонд Східна Європа та ЄС оголошують конкурс проектів цифрових інструментів Civic Tech «Act to Support» для підтримки ВПО та громад. Мета конкурсу — посилити спроможність організацій громадянського суспільства ефективно працювати з ВПО та місцевою владою громад, які приймають. Про це повідомляє Урядовий портал.

У межах конкурсу проектів інструментів буде відібрано 10 організацій-переможців, кожна з яких отримає до 20 000 євро на реалізацію свого проекту. Це може містити розробку нових продуктів або покращення наявних цифрових рішень, як-от чат-боти, сайти та застосунки.

У конкурсі оцінюватимуть проекти, які:

спрощують взаємодію між громадянами та органами влади;

здатні підвищити рівень безпеки в громаді;

підвищують прозорість діяльності органів місцевої влади;

сприяють роботі малого та мікробізнесу в умовах воєнного часу;

допомагають інтегрувати ВПО (в т. ч. молодь) до громади, що приймає;

вирішують інші проблеми, які виникли або загострилися внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Взяти участь у Civic Tech «Act to Support» можуть організації громадянського суспільства, які працюють над розробленням цифрових інструментів, є зареєстрованими в Україні та мають статус неприбутковості.

Конкурс буде проведено в кілька етапів:

Експертна комісія відбере 40 найкращих проектів для участі в ідеатоні

Журі конкурсу обере 20 учасників акселераційної програми.

На демодні будуть визначені 10 переможців, які отримають до 20000 євро для реалізації свого civic tech-інструмента.

Дедлайн подання аплікаційної форми — 25 червня 2023 року.

Конкурс організований Фондом Східна Європа в межах проекту «Фенікс» за фінансової підтримки Європейського Союзу.