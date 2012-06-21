Цими вихідними, 10 та 11 червня, за сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій у столиці пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів.
Так, враховуючи звернення містян і з метою повнішого задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції, ярмарки відбудуться:
10 червня (субота) 2017 року у:
♦ Голосіївському районі – вул. Паньківська;
♦ Дніпровському районі – б-р І. Шамо, 2-12;
♦ Печерському районі – вул. Московська, 31/33;
♦ Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
♦ Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;
♦ Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
♦ Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
11 червня (неділя) 2017 року у:
♦ Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
♦ Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
♦ Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
♦ Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
♦ Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.