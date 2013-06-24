З початку року більше 10 тисяч українських агропідприємств  одержали 49 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток фермерства. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9»  майже 8 тисяч підприємств профінансовано на  29,6 мільярдів гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

·         Київська  – 8,46 млрд гривень виділено для 745 підприємства;

·         Вінницька – 4,8 млрд гривень – для 1 162;

·         Дніпропетровська – 4,4 млрд гривень – для 672;

·         Кіровоградська –  4 млрд гривень – для 1 441;

За програмою  «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства таких областей: 

·         Кіровоградська - 3,56 млрд гривень  виділено для 1 162 господарств;

·         Вінницька – 3,12 млрд гривень - для 929 господарств;

·         Київська - 2,8 млрд гривень - 601 господарств.

·         Дніпропетровська – 2,1 млрд гривень – 501 господарства. 

 

Довідково.  Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.