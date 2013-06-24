З початку року більше 10 тисяч українських агропідприємств одержали 49 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток фермерства. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» майже 8 тисяч підприємств профінансовано на 29,6 мільярдів гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

· Київська – 8,46 млрд гривень виділено для 745 підприємства;

· Вінницька – 4,8 млрд гривень – для 1 162;

· Дніпропетровська – 4,4 млрд гривень – для 672;

· Кіровоградська – 4 млрд гривень – для 1 441;

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства таких областей:

· Кіровоградська - 3,56 млрд гривень виділено для 1 162 господарств;

· Вінницька – 3,12 млрд гривень - для 929 господарств;

· Київська - 2,8 млрд гривень - 601 господарств.

· Дніпропетровська – 2,1 млрд гривень – 501 господарства.

Довідково. Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.