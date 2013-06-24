За програмою єВідновлення 10 тисяч українських родин отримають фінансову допомогу на відбудову житла, пошкодженого через бойові дії. Загальна сума виплат — понад 836 млн гривень, які можна витрати на будівельні матеріали чи ремонтні послуги. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільша кількість заяв про пошкоджене майно надійшла з Харківської, Київської, Миколаївської, Херсонської та Донецької областей.

Нагадаємо: з травня власники домівок, які були пошкоджені через російську агресію, можуть подати заяву в Дії та отримати до 200 тисяч гривень на ремонт квартири чи будинку. Суму виплат визначає комісія місцевого самоврядування, а кошти можна витрати на будівельні матеріали чи послуги в магазинах або в компаніях-партнерах програми єВідновлення.

Окрім цього, з 1 серпня розпочався другий етап програми, за яким компенсацію можуть отримати власники зруйнованого майна.

Загалом українці вже подали 38 тисяч заяв у Дії на отримання фінансової допомоги на ремонт пошкодженого житла. А також 2159 заяв про компенсацію за зруйноване житло.

Послугу єВідновлення розроблено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки проекту USAID / UK aid TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах у держуправлінні та послугах і Світового банку.