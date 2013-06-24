Виплати аграріям у межах урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу «єРобота» активно тривають. Учора ще п’ять агропідприємств із різних областей України (Хмельниччини, Житомирщини, Франківщини, Волині та Київщини) отримали 15,8 млн грн від держави на розвиток садів і теплиць.

З початку року 91 учасник програми одержав понад 343 млн грн, з яких на розвиток проєкту «Свій сад» — 277 млн грн, «Своя теплиця» — 66,3 млн грн. У повному обсязі цього року отримали грант 66 агропідприємств.

Загалом за період чинності програми фінансування розміром 392 млн грн вже отримали 100 господарств, з них 85 — на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства та 15 — на облаштування теплиць.

Мінагрополітики нагадує, що урядова грантова програма чинна з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого та середнього бізнесу. Серед її переваг — можливість для кожного охочого створити чи розвивати власний бізнес за напрямами «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».