Ініціатива «Зміцнення стійкості на місцях. Підтримка екстрених ремонтів у громадах» запущена в рамках проекту «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується ЄС та його державами-членами в Німеччині, Швеції, Польщі, Данії, Естонії та Словенії, у тісній співпраці з Мінінфраструктури. На меті – допомогти 100 громадам, які зазнали серйозних руйнувань внаслідок російської агресії, надаючи підтримку в проведенні екстрених ремонтних робіт. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Роль громад в процесі відновлення є вирішальною, адже саме вони є першоджерелом даних та рушійною силою багатьох процесів. Посилення спроможності громад, підтримка їх на місцях вже зараз, до закінчення війни – базова умова швидкого і розумного відновлення в майбутньому. Починати відбудову можна і потрібно ще до перемоги, особливо коли йдеться про об’єкти, що потребують термінового відновлення.

При плануванні відновлення ми як Міністерство закладали підхід, за якого кожна громада могла б самостійно ініціювати проекти. Адже окрема громада знає, що потрібно для відновлення саме їм. Цей підхід виправдав себе – 80% усіх профінансованих регіональних проектів були подані саме органами місцевого самоврядування.

Завдяки U-LEAD з Європою ми забезпечимо необхідне для якомога скорішої відбудови ще у 100 громадах. У рамках ініціативи «Зміцнення стійкості на місцях. Підтримка екстрених ремонтів у громадах» кожна громада зможе сама обирати інструменти допомоги, які ій потрібні, а відповідно - забезпечити виконання власних нагальних потреб», – зазначила заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна.

Передбачено три напрямки, за якими надаватиметься підтримка:

Програма ваучерів – громада сама обирає та отримує в магазині необхідні будівельні матеріали, вартість яких відшкодовується;

Пакет «Мобільність» – громада безоплатно отримує транспортний засіб, що допоможе в локальній відбудові;

Набір інструментів «Тулкіт» – громада отримує набори інструментів та обладнання для проведення ремонтних робіт і відбудови.

«Зміцнення стійкості на місцях. Підтримка екстрених ремонтів у громадах» втілюється зокрема саме завдяки уряду Німеччини, який через Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) виділив додаткові кошти задля зміцнення стійкості українських громад та підтримки їхніх зусиль із відновлення.