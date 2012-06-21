До нового року дослідно-механічний завод «Карпати» в Новому Роздолі на Львівщині підготував собі гарний подарунок: випустив тисячний вагон. У прес-службі облдержадміністрації поінформували, що підприємство понад 30 років випускає конкурентоспроможну продукцію. А це хімічне, гірничорудне, насосне обладнання, ємкості та резервуари для АЗС і транспортування нафтопродуктів, запасні частини до хімічного та гірничорудного обладнання, товари широкого вжитку. Виготовляє й технологічне обладнання для виробництва цементу сухим методом.
Завод налагодив тісні зв’язки з підприємствами видобувної, деревообробної, металообробної, паливно-енергетичної промисловості не лише України, а й Німеччини, Польщі, Італії, Австрії, Данії, Білорусі.
Уже шостий рік «Карпати» будують вагони (напіввагони, хопери-цементовози, хопери-зерновози, хопери-окатишевози). Торік завод узявся за деповський і капітальний ремонт вагонів. 2014 року освоїв виробництво великофутових універсальних контейнерів і контейнерів-цистерн.
Нині на підприємстві трудяться 700 осіб. Завод працює у двозмінному режимі. Щомісяця тут складають 100—120 вагонів і 20—30 контейнерів. Перед Новоріччям на підприємстві побував голова облдержадміністрації Олег Синютка. Він привітав колектив «Карпат», найкращим працівникам вручив почесні грамоти.