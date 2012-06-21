У Парижі триває 52-й міжнародний авіасалон «Ле-Бурже». Це найбільша і найпрестижніша виставка літаків. Вперше вона була проведена в 1908 році. З тих пір мало що змінилося: сюди як і раніше приїжджають похвалитися досягненнями, обмінятися досвідом і укласти вигідні угоди.
Незважаючи на те, що в нинішньому році революційних відкриттів ні від кого не чекали, Eviation Aircraft вдалося здивувати публіку. Ізраїльська компанія працює за угодою з NASA і вже провела кілька тестів електролітака Alice, який планує сертифікувати в 2018 році.
ДОВІДКА «УК»
Alice – класичний невеликий літак довжиною
Літак оснащений батареями загальною ємністю 980 КВт, що в 10 разів більше, ніж в самій просунутої моделі автомобіля Tesla. Alice може вмістити двох пілотів і від 6 до 9 пасажирів.
Висота польоту літака лише три кілометри, що робить його схожим на авіацію загального призначення типу Cessna. Ймовірно, таке обмеження пов'язане з економією ваги, оскільки для польоту вище п’яти кілометрів потрібна герметизація салону, кисневі установки і система опалення.