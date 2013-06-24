З початку року 13,3 тисяч агрогосподарств одержали 72,7 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 10,3 тисяч агропідприємств профінансовано на 41,3 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська – 12,3 млрд гривень виділено для 978 підприємств;
- Дніпропетровська – 6,7 млрд гривень – для 856;
- Вінницька – 6,3 млрд гривень – для 1 490;
- Черкаська – 5,6 млрд гривень — для 532;
- Кіровоградська – 5,2 млрд гривень – для 1 737;
- Одеська – 4,7 млрд гривень – для 1 134.
За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства таких областей:
- Кіровоградська – 4,4 млрд гривень виділено для 1 375 господарств;
- Вінницька – 4 млрд гривень – для 1 123 господарств;
- Одеська – 3,9 млрд гривень – для 910;
- Київська – 3,8 млрд гривень – 779 господарств.
Довідково
Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.