З початку року 13,3 тисяч агрогосподарств одержали 72,7 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 10,3 тисяч агропідприємств профінансовано на 41,3 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 12,3 млрд гривень виділено для 978 підприємств;

Дніпропетровська – 6,7 млрд гривень – для 856;

Вінницька – 6,3 млрд гривень – для 1 490;

Черкаська – 5,6 млрд гривень — для 532;

Кіровоградська – 5,2 млрд гривень – для 1 737;

Одеська – 4,7 млрд гривень – для 1 134.

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства таких областей:

Кіровоградська – 4,4 млрд гривень виділено для 1 375 господарств;

Вінницька – 4 млрд гривень – для 1 123 господарств;

Одеська – 3,9 млрд гривень – для 910;

Київська – 3,8 млрд гривень – 779 господарств.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.