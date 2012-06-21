День святих апостолів Петра і Павла – свято, яке відзначається 12 липня за новим стилем. Він названий на честь апостолів Петра і Павла, які проповідували християнство в усьому світі. Обидва апостоли прийняли мученицьку смерть за віру – з різницею в один рік.

Святу Петра і Павла передує Петрів або Апостольський піст, у народі його ще називають Петрівка, який встановлений в пам’ять про святих апостолів. Вони постили, готуючи себе для проповіді Євангелія. Розпочинається Петрів піст через тиждень після свята Трійці, в понеділок, і закінчується на Петра і Павла.

Раніше до цього свята ретельно готувалися, адже день Петра і Павла символізував закінчення купальських свят і літніх весіль, а також підготовку до сінокосу.

У цей день традиційно прийнято влаштовувати святкові сімейні обіди і проводити час спілкуючись з близькими на природі. На Петра і Павла жінки намагалися приготувати страви з риби, щоб в їхній родині панувала атмосфера миру і любові. Збираючись за святковим столом на Петра і Павла слід пам’ятати, що гучні застілля з надмірним споживанням алкогольних напоїв церквою не вітається.

Свято Петра і Павла, хоч і не відноситься до 12 найбільших релігійних свят, проте вважається одним з найбільш шанованих. У цей день православна церква таїнство вінчання не проводить.

На Петра і Павла працювати не забороняється, однак рекомендується замінити важку фізичну працю турботою про свою душу і богоугодними справами. Наприклад, відвідати хворих, допомогти знедоленим, приділити час молитви і духовному читання.

Вранці в день Петра і Павла слід відправитися на службу і помолитися. А протягом всього дня не слід лаятися, думати про зле або бажати що-небудь погане оточуючим.

Також існує думка, що в це свято не варто відпочивати на воді. Вважається, що Петро і Павло є патронами рибалок. У цей день рибалки молилися святим, освячували воду і вмивалися джерельною водою. При цьому вони не купалися, щоб вода не «забрала їх у жертву».

День Петра і Павла 2017: головні заборони

У цей день не можна працювати. Особливо це стосується важкої фізичної праці. Пов'язана така заборона на Петра і Павла з тим, що робота може відволікати від читання Євангелія.



У День Петра і Павла не можна лихословити, сваритися, сперечатися, або конфліктувати. Такі заборони діють у будь-яке релігійне свято. Але День Петра і Павла – це ще й чудовий привід попросити пробачення, якщо ви з кимось посварилися.



За традицією в День Петра і Павла не можна шити, в'язати, або навіть вишивати. Чому така заборона діє сказати складно, але її намагаються дотримуватися всі віруючі.



У День Петра і Павла не можна проводити вінчання.



Ми вже говорили, що в День Петра і Павла закінчується Петрів піст, але в церкві все одно заборонено вживати алкоголь.



День Петра і Павла вважався "маківкою" літа. Після цього вже має настати гарна погода і спека. Але, незважаючи на це, в Петрів день люди намагалися не купатися у водоймах, тому що вважалося, що водяні духи прокидалися і могли нашкодити.



Крім цього, після вечері в день Петра і Павла не можна було прибирати їжу зі столу. Вважалося, що її залишають для померлих родичів. У разі порушення цього правила, потрібно було йти до церкви і ставити свічку за упокій.