В Україну прибуде місія Міжнародного валютного фонду 12 вересня, яка працюватиме протягом 3 днів. Про це повідомило УНН поінформоване джерело в уряді.
«Місія прибуде 12 вересня. Пробуде в Україні три дні», — розповів співрозмовник агентства.
Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою «Механізм розширеного фінансування (EFF)» 11 березня 2015 року. Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародний валютний фонд відклав виділення Україні п’ятого траншу фінансової допомоги розміром 1,9 млрд дол. до осені.