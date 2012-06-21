У селі Сергіївка Слов’янського району на Донеччині працює наймолодший в Україні директор бібліотеки на громадських засадах. Дмитрик Ружевич, який має певні фізичні вади і тому пересувається на інвалідному візку, почав збирати книжки півтора року тому. А нині в його домашній бібліотеці понад 1300 різноманітних українськомовних видань, і їх кількість постійно збільшується, оскільки нові примірники надсилають ровесники, літератори й громадські активісти. І не лише з Донеччини.
Усе, як у справжній бібліотеці: книжки з екслібрисом, виготовленим для наймолодшого в Україні директора бібліотеки на громадських засадах. А днями відбулася офіційна фіксація цього, і 13-річний житель села увійшов до Національного реєстру рекордів України.
Наймолодший керівник бібліотеки, певна річ, узявся збирати книжки не для рекорду. Як згадує сам Дмитрик, ідею про власну бібліотеку йому підказав один з волонтерів, які приїжджали до села. Звернувши увагу на пригніченого хлопчика, він порадив зайнятися чимось цікавим — тим, що відволікає від сумних роздумів в інвалідному візку: приміром, читанням і збиранням захопливих книжок. Приставши на цю пропозицію, хлопець невдовзі став популяризувати читання вже у всьому селі, адже, дізнавшись про цю ініціативу, книжки йому надсилали українські письменники, представники видавництв, діти й дорослі. Юний власник великої кількості видань, серед яких переважають твори для підлітків, залюбки ділиться ними із земляками. Добру половину книжок він передав шкільній та сільській бібліотекам, а ті, що вдома, дає прочитати всім охочим.
«А щодо рекорду, то мені таке колись навіть не снилося! Мій улюблений жанр — фантастика і детективи. Для мене кожна книжка особлива, і тому прошу читачів, щоб вони акуратно до них ставилися», — каже Дмитро.
Книгу обліку бібліотеки Дмитра Ружевича допомагають вести волонтери. А з ініціативою про фіксацію досягнення у Національному реєстрі рекордів України вийшла координатор всеукраїнського проекту «Додай читання» Євгенія Пірог. Тим часом сам наймолодший директор приватної бібліотеки звернувся до керівників Сергіївки із пропозицією зробити село одним із таких на Донеччині, що найбільше читають.