14 червня біля Міністерства Закордонних Справ у Києві відбудеться джазовий концерт «Музика вільних людей», передає УНН з посиланням на Cultprostir.
Повідомляється, що такий захід проводиться вже втретє спільно з Koktebel Jazz Festival, як зазначають організатори: «У форматі щорічних концертів просто неба ми знайомимо наших колег — іноземних дипломатів — з сучасною українською культурою та привертаємо увагу до того, що нам, українцям, болить. Цього разу — це Крим».
На заході буде представлена програма «Коломийки», що складається з українських народних пісень у джазових обробках, в якій виступить відомий українських джазовий бас-гітарист і композитор Ігор Закус разом зі співачкою Іванкою Червінською та Z-Band.
Ще однією особливістю заходу буде виконання творів Ф.Шопена в джазовій версії, яку представить джазова піаністка Наталія Лебедєва спільно з секстетом.
Свої авторські твори презентує український джазовий музикант і композитор Усеін Бекіров, разом зі своїм тріо.