15 міжнародних, національних та локальних бізнесів вже долучилися до відкритого меморандуму щодо відновлення та розвитку підприємництва на Кримському півострові після його деокупації. Про це повідомив Віце-премʼєр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков під час сайд-івенту в рамках третього саміту Кримської платформи, передає Урядовий портал.

«Тимчасова окупація півострова перетворила його на символ імперської, антигуманної, терористичної та шовіністської сутності росії. Однак сьогодні ми говоримо про інше майбутнє Криму. З відновленням після тимчасової окупації, з розвитком інфраструктури, з поверненням інвестицій, туристів, свободи говорити та діяти. Ми створимо у Криму найбільший технологічний Центр Східної Європи. Вільні економічні зони, скасування валютного регулювання, сучасна цифрова інфраструктура та безмежні можливості для навчання та саморозвитку. Разом з Україною у Крим повернеться гідний рівень життя», — зазначив Олександр Кубраков.

Попри фактичне знищення росією економіки, бізнесу і туризму на півострові, попри втрати від екологічного тероризму він стане кращим, аніж був, впевнена заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна.

«Економічна потужність, великі порти і морські маршрути. Технологічні парки та R&D центри провідних ІТ-компаній світу. Сучасна освітня інфраструктура. Новий туристичний бренд. Все це — складові відновлення звільненого Криму. Вже сьогодні долучитись до відновлення півострова готові десятки провідних компаній та міжнародних організацій. Впевнена, що разом ми відновимо український Крим», — підкреслила Олександра Азархіна.

Сьогодні Україна має безпрецедентну підтримку у питанні деокупації Криму на різних рівнях: урядів країн-партнерів та міжнародних організацій. А також провідних бізнесів — з України та усього світу, які вже долучилися до відкритого меморандуму щодо відновлення та розвитку півострова.

Серед підписантів меморандуму — такі компанії, як Nokia, Fozzy Group, Vodafone, Kyivstar, Genesis, SoftServe Ukraine, Monobank, Sigma Software, SQUAD, Ribas Hotels, Edem, Okko, Lifecell, Добробут, CMS Group, Luxoft. Листи підтримки направила міжнародна компанія Jacobs, яка є однією з найбільших інжинірингових компаній США, компанія Expedia, яка є одним зі світових лідерів на ринку туристичних технологій, а також компанія EPAM — лідер у сфері інформаційних технологій. Про свою готовність інвестувати у інфраструктуру на всій суверенній території України заявила компанія Ryanair. А також Royal HaskoningDHV — одна з найбільших світових консалтингових компаній у сфері розвитку авіації, будівництва, енергетики, транспортної інфраструктури, урбаністики, яка має представництва у понад 30 країнах світу.

З відеозверненнями на підтримку економічного відновлення та відбудову звільненого Криму підключилася Всесвітня туристична організація — єдиний орган при ООН, який навесні 2022 року анулював членство росії у своєму складі. Організація об’єднує 157 країн. А також Всесвітня рада з подорожей та туризму — ця міжнародна організація представляє понад 200 компаній, оборот який становить понад 600 млрд доларів США (30 % усього ринку). Серед членів ради — ALL - Accor Live Limitless, Airbnb, Carnival Corporation, Hilton, InterContinental Hotels & Resorts, Marriott Hotels, MSC Cruises, Radisson і Uber.