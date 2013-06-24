Метою Мінсоцполітики є забезпечення дієвої підтримки і допомога в подоланні викликів, спричинених війною, для внутрішньо переміщених осіб. Одним з інструментів підтримки є допомога на проживання для ВПО. Це – одна з найбільших за розміром фінансування з державного бюджету програм. На поточний рік на неї передбачено в держбюджеті 57 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

15 серпня Міністерство соціальної політики спрямувало понад 5,71 млрд грн на виплату допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Загалом кошти поступлять понад 2,5 млн внутрішньо переміщених осіб.

Звертаємо увагу, що виплати здійснюються за новими правилами.

Нещодавно прийнятою постановою Уряду «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» було запроваджено два виплатних періоди (15 та 28 числа кожного місяця) замість трьох, як це було раніше. Це означає, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця.

Також звертаємо увагу, що постанова була спрямована на те, щоб сфокусувати підтримку держави на найбільш незахищених громадян та родинах, які перебувають у скруті і потребують таких виплат

Тому, відповідно до постанови, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 р. вона автоматично продовжується на 6 міс., до кінця січня 2024 р.

При цьому виплати були припинені громадянам, які знаходилися тривалий період за кордоном: мінімум місяць станом до 15 липня і не повернулися в Україну на 1 серпня 2023 р. (понад 109 тис. отримувачів, за даними Державної прикордонної служби України).

Запровадження нових правил і верифікація, проведена Міністерством фінансів, дозволила припинити виплати громадянам:

по яких вже зареєстровано факт смерті – близько 9,5 тис. громадян;

особам, які отримували виплати в кількох громадах – майже 9,8 тис. отримувачів;

понад 25,6 тис. осіб – отримували допомогу як ВПО, перемістились з регіонів, в яких вже не ведуться активні бойові дії і не є окупованими рф, а житло є неушкодженим.

Такі кроки дозволяють державі підвищити цільове використання бюджетних коштів, спрямовувати їх без затримки саме тим, хто цього потребує.

Звертаємо увагу: якщо випадково, за помилковими даними в державних реєстрах, вам було припинено виплату, ви можете звернутися до органу соціального захисту населення і поновити їх, надавши підтверджуючі документи.

Довідково

Станом на 14.08.2023 в Україні зареєстровано майже 5 млн громадян, які покинули своє місце проживання внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, після 24.02.2023 перемістилися 3,6 млн осіб і до 1 млн з них – вже перемістились повторно.

Найбільша кількість таких осіб зареєстровано у Дніпропетровській та Харківській областях.