Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк) залучив кредит у сумі 150 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у рамках проекту доступу до довгострокового фінансування.
Про це повідомляє прес-служба українського держбанку.
Згідно з повідомленням, МБРР надасть кредит на 35 років під суверенні гарантії Укрексімбанку. Позичальником коштів МБРР та відповідальним виконавцем проекту є державний Укрексімбанк.
У рамках проекту Укрексімбанк надаватиме середньо – та довгострокові кредити для фінансування інвестиційних проектів, так і на поповнення оборотних коштів, спрямованих на розвиток експортного потенціалу малих та середніх українських підприємств, в тому числі і через українські комерційні банки. Відбір кінцевих позичальників та банків-учасників проекту буде здійснюватися за узгодженим з МБРР критеріям прийнятності.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів прийняв постанову щодо врегулювання умов для залучення державним Укрексімбанком кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку на суму 150 мільйонів доларів під гарантії уряду.