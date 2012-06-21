Поєдинки в Італії та Англії визначать у вівторок, 14 березня, ще двох учасників чвертьфінальної стадії найпрестижнішого єврокубкового турніру.
Футболісти «Ювентуса» у Турині зійдуться з португальським «Порту» (перша гра - 2:0), а «Лестер» вдома спробує взяти реванш у чинного переможця Ліги Європи УЄФА іспанської «Севільї» (1:2), повідомляє Укрінформ.
Поєдинок на «Ювентус Стедіум» покаже телеканал «Футбол 1», матч на «Кінг Пауер Стедіум» - «Футбол 2». Обидві зустрічі розпочнуться о 21.45 за київським часом.
«Бьянконері» націлені удесяте опинитися у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, однак з семи останніх спроб лише три були вдалими. У минулому сезоні на стадії 1/8 фіналу «Ювентус» у Турині зіграв внічию з «Баварією» (2:2), а у Мюнхені поступився у додатковий час (2:4).
«Драконам» з Порту, які ще можуть потрапити до вісімки найсильніших усьоме, доведеться сутужно: в історії Ліги чемпіонів було лише два випадки, коли команда проходила далі, поступившись у першому матчі на своєму полі.
«Лиси» у поточному турнірі виграли всі три домашні матчі. А ось дві з трьох попередніх кампанії «Лестера» в єврокубках перервали саме іспанські команди.
«Севілья» ж постарається пробитися до 1/4 фіналу Кубка чемпіонів вперше з 1958 року. Андалузький клуб двічі грав на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і обидва рази вилетів.
Останні учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів визначаться в середу, 15 березня: у повторних матчах 1/8 фіналу зустрінуться іспанський «Атлетико» і німецький «Байєр-04» (перша гра - 4:2), французький «Монако» і англійський «Манчестер Сіті» (3:5).
Нагадаємо, першими чвертьфіналістами Ліги чемпіонів минулого тижня стали мюнхенська «Баварія», яка за сумою двох матчів впевнено переграла лондонський «Арсенал» (5:1, 5:1), чинний володар титулу мадридський «Реал», двічі вигравши у «Наполі» з Неаполя (3:1, 3:1), дортмундська «Боруссія», яка залишила за бортом турніру лісабонську «Бенфіку» (0:1, 4:0), а також каталонська «Барселона» після історичного камбека у протистоянні з паризьким «Парі Сен-Жермен» (0:4, 6:1).
Жеребкування чвертьфінальної стадії пройде 17 березня в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.