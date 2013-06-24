На своєму засіданні 1 грудня Уряд ухвалив рішення про перерозподіл 18 мільйонів гривень із бюджету Мінреінтеграції на 2023 рік. Ці кошти будуть перенаправлені з інших бюджетних програм Міністерства на виплати грошової держдопомоги звільненим із полону та сім’ям полонених. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, за рахунок вказаного перерозподілу видатків Мінреінтеграції зможе здійснити 180 виплат по 100 тисяч гривень звільненим із полону або сімʼям тих, хто ще в полоні.

Ухвалення цього рішення сприятиме реалізації державної політики щодо соціального захисту звільнених із полону, а також родин військовополонених, цивільних заручників і політв’язнів.