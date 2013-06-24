Уряд України ухвалив рішення про спрямування коштів гранту за проектом «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)» у сумі 1,8 млрд гривень на відновлення критично важливої логістичної інфраструктури. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідно до цього рішення, за новими бюджетними програмами на відновлення мереж залізничного сполучення Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури отримає 912 млн 204 тис. гривень. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримає 916 млн 226 тис. гривень на відновлення автомобільних мереж.

«Відновлення критичної інфраструктури є пріоритетним напрямком нашої роботи, на рівні з відбудовою житла, соціальної інфраструктури та створенням робочих місць. Можливість швидко відновлювати залізничну та автомобільну інфраструктуру в умовах закритого неба та блокування морських шляхів є надзвичайно важливим. Наразі залізничний і автомобільний транспорт відіграє ключову роль у забезпеченні функціонування нашої економіки, воєнної логістики та пасажирських перевезень. Завдяки цьому проекту ми отримаємо змогу профінансувати закупівлю модульних автодорожніх мостів та матеріалів для термінового ремонту доріг. Також кошти буде спрямовано на виробництво фітингових платформ для збільшення обсягів контейнерних перевезень, а також закупівлю матеріалів та обладнання для ремонту важливих залізничних мостів. Дякую міжнародним партнерам за надану допомогу», – зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Довідково

Грантова угода між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) щодо проекту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)» була підписана 10 лютого 2023 року Віце-прем’єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та регіональним директором Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі. Загальна вартість проекту становить майже 600 мільйонів доларів.

Окрім цього, RELINC передбачає допомогу у втіленні ключових реформ, необхідних для підвищення готовності України до реалізації масштабних і складних програм відновлення. Йдеться, в першу чергу, про запровадження антикорупційних інструментів, цифровізацію процесу відновлення та підвищення ефективності взаємодії з донорами.