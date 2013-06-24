Майже 8 600 українців стали переможцями грантової програми “Власна справа” від початку її дії та отримають від держави 2 млрд грн на старт або розвиток бізнесу. 90% переможців вже отримали мікрогранти на свої рахунки та інвестують їх у власну справу. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Про це повідомляє Урядовий портал.

«Визначено 312 переможців чергової, вісімнадцятої, хвилі подачі заяв на мікрогранти. Вони отримають 75 млн грн на старт або розширення свого бізнесу. Від початку дії програми «Власна справа» у липні минулого року ми вже маємо загалом майже 8 600 переможців, які отримають від держави мікрогрантів на 2 млрд грн. 90% з них вже перераховано кошти на рахунки і вони можуть спрямувати їх на реалізацію своїх бізнес-ідей. Зазначу, що отримувачі грантів на сьогодні сплатили до бюджету 600 млн грн податків та зборів, тобто майже третина інвестованих державою через мікрогранти коштів в розвиток малого бізнесу вже повернулось. При цьому підприємці створять майже 20 тисяч нових робочих місць», – зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів вісімнадцятої хвилі 59% жінок і 41% чоловіків. 84% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (63 особи), Рівненської (39 осіб), Івано-Франківської (19 осіб), Житомирської (19 осіб), Київської (18 осіб), Дніпропетровської (18 осіб) областей та міста Києва (22 особи). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці вісімнадцятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 113 осіб;

переробна промисловість – 55 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування – 49 осіб;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги - 21 особа.

Нагадаємо, за грантовою програмою “Власна справа” українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створили близько 8000 нових робочих місць.

Урядовий проект єРобота ключає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.