Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури Україниотримає 20 тисяч тонн металу на будівництво споруд другого рівня захисту для енергетичних об’єктів у межах проєкту енергетичної безпеки, що фінансує уряд Сполучених Штатів Америки через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

«Будівництво захисних споруд для об’єктів енергетики — одне з важливих завдань Агентства відновлення. Ми хочемо побудувати укріплення, які даватимуть нам упевненість у безпеці критичної інфраструктури на тривалий час.

Завдяки нашим американським партнерам зможемо істотно посприяти будівництву. Це неоціненний внесок у нашу енергетичну безпеку», — прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Проєкт з надання металу реалізує компанія Tetra Tech ES, підрядник USAID. Компанія закуповує метал в українського виробника, і з виробництва його транспортують на будівництво, повідомляє Мінінфраструктури.

«Захист від шахедів та інших дронів має три рівні. Із березня цього року навколо основної мережі Укренерго триває будівництво бетонних конструкцій. Другий рівень захисту покриває 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях. Завдяки підтримці USAID ми вже отримали майже 5 тисяч тонн арматури й очікуємо на решту», — зазначив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.