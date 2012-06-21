У травні київське видавництво «Основи» випустить альбом-дослідження про українські мозаїки радянського періоду Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics. Його автором став фотограф-документаліст Євген Нікіфоров, який протягом трьох років знімав зразки монументального мистецтва по всій Україні.
«Це моя спроба створити документ свого часу через призму монументального мистецтва, вивчити його роль у міському просторі та реакції суспільства на іноді суперечливі деталі нашої історії. Крім того, важливим завданням для мене було створити зріз досі вцілілих творів радянських монументалістів простежити особливості цих робіт у різних регіонах країни», — поділився з Cultprostir Євген Нікіфоров.
До книги увійшло близько 200 світлин мозаїчних панно, зроблених під час подорожей українськими містами й селищами. Євген збирав інформацію про них в архівних документах, періодичних виданнях 1960-1970-х років, соціальних мережах і шукав їхнє місцезнаходження за допомогою Google-карт та інших сервісів геолокації.
«Не до всіх мозаїк є доступ, адже велика кількість робіт знаходиться у спорудах, що зараз є приватною власністю, на заводах, військових об’єктах та у метро, де знімати заборонено, — розповідає фотограф. — Довелося витратити багато часу на домовленості та пошук необхідних контактів. Також на заваді став так званий «декомунізаційний закон», який зобов’язує прибрати комуністичну символіку з публічного простору. Траплялось навіть, що деякі роботи зникали через день після того, як мені їх вдалося відзняти».
Євген вважає декомунізацію позитивним явищем для України, однак має певні зауваження щодо її реалізації. «Цей процес треба було запускати значно раніше, але ми не можемо сліпо знищувати все, на чому є небажана символіка та персонажі, — пояснює фотограф. — Для контролю за процесом демонтажу забороненої символіки були створені експертні комісії, але невідомо чи до них дослухаються на практиці. Демонтуючи культурні пам’ятки, державні інституції намагаються стерти історію з лиця міст і утворити в ній «білі плями».
Нікіфорова не менше хвилює й те, чим замінять пусті постаменти й чисті стіни. На його думку, під деякими суперечливими роботами варто розміщувати таблички з описами злочинів конкретного режиму, за якого вони були встановлені, чи окремих осіб, які є героями цих творів. «Таким чином майбутні покоління зрозуміють, чому ці символи і персонажі знаходяться «поза законом». Я вважаю, що тільки за допомогою освіти можна уникнути появи нових тоталітарних режимів», — підсумував Євген Нікіфоров.