Упролдовж двох тижнів вони відпочивали в одному з найкращих таборів Карпат. Канікули для них організувала «Фундація Олени Зеленської».

«Хлопці і дівчата з дитячих будинків сімейного типу області протягом двох тижнів відпочивали в одному з найкращих таборів Карпат. Там вони наситилися яскравими емоціями. За враження наших дітей вдячний першій леді. Саме «Фундація Олени Зеленської» організувала ці канікули для них», – зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сумувати у таборі дітям не доводилося. Підйом, зарядка, сніданок, а далі – нові знання, навички та пригоди. Тут хлопці і дівчата розучували танці та пісні. Ставили сценки і змагалися у черлідингу. За успіхи загони отримували бали.

«Кожного дня у нас були заходи. Ми виступали та змагалися за першість. Бали сумувалися і той, хто набирав найбільше, виборював право покататися на родельбані. Це наче американські гірки. І наш загін катався на них. До останнього не вірили, що виграли. Мені дуже сподобалося», – ділиться враженнями шістнадцятирічна Світлана.

Пані Людмила чи не найперша з батьків-вихователів приїхала на вокзал. Вона зустрічає з табору одразу вісьмох дітей. Телефон вони ділилися своїми емоціями від канікул.

«Коли проводжала, дуже переживала. Але вони щодня дзвонили. Казали, що програма у них насичена. Природа там гарна та й все нове для них, бо раніше влітку їздили на море, а тут гори», – каже мама-вихователька одного з дитячих будинків Синельникового Світлана.

Та захват у тринадцятирічного Артема не тільки від гір та підйомників, які туди доправляють відпочиваючих. У таборі йому сподобалося буквально все. Вражень хлопець не приховує.

«І на роликах каталися, і у басейні плавали. А ще ми гладили собак – хаскі. Нас водили у притулок, де вони живуть. Деякі з них схожі на вовків. Мені дуже сподобалося, – розказав Артем. – Друзів багато знайшов. Весь загін, а це понад 30 дітей».

У таборі відпочивали хлопці та дівчата з ДБСТ області віком від 7 до 18 років. Ще для п’ятнадцятьох менших дітей разом із батьками-вихователями було організоване окреме житло та розроблена спеціальна програма.