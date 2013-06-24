За оперативними даними Державної казначейської служби, серед платежів, які контролюють податкові та митні органи, основні надходження забезпечено за рахунок:

542,4 млрд грн — ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;

362,9 млрд грн — ПДФО та військового збору;

306,5 млрд грн — ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 486,1 млрд, відшкодовано 179,6 млрд грн);

284,7 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

280,9 млрд грн — акцизного податку;

67,9 млрд грн — дивідендів та частини чистого прибутку;

55,2 млрд грн — ввізного та вивізного мита;

43,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

Крім прибутку Національного банку України (84,2 млрд грн, перерахованого у квітні — травні), важливим джерелом доходів залишаються надходження у вигляді міжнародної допомоги (грантів) — 530,4 млрд грн.

Загалом за підсумками 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 3,82 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 5,45 трлн грн, зокрема загального фонду — 4,19 трлн грн.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування 2025 року становили 662,7 млрд грн, з яких 69,6 млрд грн надійшло у грудні.

За оперативними даними, фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2025 рік становили 2,15 трлн грн, або 94,7% запланованих на цей період.

Із внутрішніх джерел до державного бюджету надійшло 581,5 млрд грн, а саме:

від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 551,5 млрд грн, зокрема в іноземній валюті 137,3 млрд грн (2,41 млрд дол. США та 773,5 млн євро), за рахунок випуску військових ОВДП залучено 268,0 млрд грн;

від здійснення випуску ОВДП обсягом 30,0 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» (постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2025 №1640 «Деякі питання випуску облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» у 2025 році»).

Із зовнішніх джерел надійшло 1,57 трлн грн (або $37,7 млрд), зокрема за рахунок залучення кредитів у межах механізму ULCM — 997,6 млрд грн (або майже 24,0 млрд дол. США), зокрема:

854,94 млрд грн (18,12 млрд євро) — надходження коштів позики ЄС в межах Виняткової макрофінансової допомоги (механізм ULCM);

142,7 млрд грн (2,5 млрд СПЗ) — надходження коштів позики від уряду Канади (в межах механізму ULCM);

476,9 млрд грн (10,1 млрд євро) — надходження коштів позики ЄС в межах пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;

37,97 млрд грн (674,0 млн СПЗ) — надходження коштів МВФ;

7,95 млрд грн (190,8 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в межах проєкту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (DRIVE);

12,2 млрд грн (293,3 млн дол. США) — надходження коштів позики МАР (МБРР) в межах проєкту «Програма підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE);

9,71 млрд грн (200,0 млн євро) — надходження коштів позики БРРЄ в межах проєкту «Підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні» (HOME);

8,9 млрд грн (210,0 млн дол. США) — надходження коштів позики МАР (МБРР) в межах програми фінансування заради результатів «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE);

7,7 млрд грн (183,0 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в межах проєкту «Програма «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE);

4,5 млрд грн (105,7 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР та МАР в межах проєкту «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN);

4,1 млрд грн (99,5 млн дол. США) — надходження коштів позики МАР (МБРР) в межах проєкту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE);

3,4 млрд грн (80,0 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в межах проєкту «Додаткове фінансування для Програми фінансування заради результатів «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE);

0,96 млрд грн (23,0 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».

Платежі з погашення державного боргу за 2025 рік становили 596,8 млрд грн (99,9% плану), платежі з обслуговування — 361,6 млрд грн (85,4% плану).

Джерело:

Міністерство фінансів