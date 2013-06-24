Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про спрямування грантових коштів у сумі 21,83 мільярда гривень на реалізацію Програми екстреного відновлення через спеціальний фонд держбюджету. Ці кошти отримані відповідно до грантових угод між Урядом України та JICA - Japan International Cooperation Agency Японським агентством міжнародного співробітництва, підписаних 9 березня та 13 квітня 2023 року. Уряд також затвердив Порядок використання коштів, наданих відповідно до цих грантових угод. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Попри російську агресію, і величезні руйнування через війну, у 2023 році нам вдалося перейти від економіки виживання до процесів відновлення. Насамперед йдеться про забезпечення базових потреб наших громадян та відновлення критичної інфраструктури. Навесні ми підписали дві грантові угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва, на загальну суму понад $500 млн. Ці кошти спрямовуються на невідкладні проекти у сфері транспорту, гуманітарного розмінування, зміцнення енергетичної системи, відновлення галузей сільського господарства, охорони здоров’я та освіти. Так, відповідно до рішення Уряду, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримає 7,92 млрд грн.

Хочу подякувати Уряду Японії за системну допомогу Україні. Така підтримка є надзвичайно цінною і дозволяє нам оперативно та якісно реалізовувати проекти зі швидкого та гуманітарного відновлення. Зі свого боку координуємо та забезпечуємо максимальну прозорість та підзвітність задля успішної реалізації домовленостей», - зазначив Віце-прем’єр-міністром з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Угодами передбачається, що грантові кошти будуть використані для покращення та підтримки таких напрямків:

- обладнання для гуманітарного розмінування

- транспортне обслуговування;

- енергетичне обслуговування;

- управління відходами руйнувань;

- водопостачання;

- медичне обладнання;

- обладнання для надання освітніх послуг;

- аграрного сектору;

- сектору суспільного мовлення;

- сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.

Довідково

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) координує офіційну допомогу Уряду Японії іншим державам. Агентство відновило свою роботу в Україні з початку 2023 року.